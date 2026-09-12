Розкрито зарплати народних депутатів: хто заробляє найбільше у Верховній Раді

Базовий посадовий оклад народного депутата в Україні становить від 33 до 40 тисяч гривень залежно від посади, проте фактичні виплати вищі завдяки різним надбавкам та компенсаціям.

Аналіз декларацій за 2025 рік показав, що українські депутати отримували приблизно 60 гривень на місяць. Про це розповіла парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО Софія Лазарова у ефірі каналу "Еспресо".

За даними дослідження, найвищу зарплату серед парламентарів отримував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У минулому році він заробляв у середньому 94 тисячі гривень на місяць. На другому місці опинився голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко з місячним доходом 84 тисячі гривень.

Як пояснює аналітикиня, зарплата депутата зумовлена як конкретною посадою у Верховній Раді, так і системою надбавок. Доплати передбачені за науковий ступінь, інтенсивність праці та роботу з державною таємницею.

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Окрім того, нардепи можуть розраховувати на компенсації та доплати, пов'язані з виконанням своїх повноважень. Наприклад, якщо парламентар не має житла і реєстрації в Києві, він може отримувати близько 20 тисяч гривень на місяць на житло. На проїзд територією України передбачено близько 7 тисяч гривень, тоді як на депутатську діяльність та оплату праці помічників виділяється 200 та 146 тисяч відповідно.

Лазарова також зазначила, що семеро народних депутатів вказали у своїх деклараціях за минулий рік нульову зарплату. Йдеться про депутатів, які не відвідували засідання, як от Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич та Сергій Шахов. Наразі вони оголошені у розшук та переховуються за кордоном.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що отримує в середньому близько 100 тисяч гривень на місяць.

Фокус також повідомляв, що нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан заявив про нестачу грошей у бюджеті на виплату зарплат військовим до кінця року.