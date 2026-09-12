Раскрыты зарплаты народных депутатов: кто зарабатывает больше всех в Верховной Раде

Базовый должностной оклад народного депутата в Украине составляет от 33 до 40 тысяч гривен в зависимости от должности, однако фактические выплаты выше благодаря различным надбавкам и компенсациям.

Анализ деклараций за 2025 год показал, что украинские депутаты получали примерно 60 гривен в месяц. Об этом рассказала парламентский аналитик движения "ЧЕСНО" София Лазарова в эфире канала "Эспрессо".

Согласно данным исследования, самую высокую зарплату среди парламентариев получал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В прошлом году он зарабатывал в среднем 94 тысячи гривен в месяц. На втором месте оказался председатель комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко с месячным доходом 84 тысячи гривен.

Как объясняет аналитик, зарплата депутата зависит как от конкретной должности в Верховной Раде, так и от системы надбавок. Надбавки предусмотрены за ученую степень, интенсивность труда и работу с государственной тайной.

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Кроме того, народные депутаты могут рассчитывать на компенсации и доплаты, связанные с исполнением своих полномочий. Например, если у депутата нет жилья и регистрации в Киеве, он может получать около 20 тысяч гривен в месяц на жилье. На проезд по территории Украины предусмотрено около 7 тысяч гривен, тогда как на депутатскую деятельность и оплату труда помощников выделяется 200 и 146 тысяч соответственно.

Лазарова также отметила, что семь народных депутатов указали в своих декларациях за прошлый год нулевую зарплату. Речь идет о депутатах, которые не посещали заседания, таких как Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич и Сергей Шахов. В настоящее время они объявлены в розыск и скрываются за границей.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что получает в среднем около 100 тысяч гривен в месяц.

Фокус также сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан заявил о нехватке средств в бюджете на выплату зарплат военным до конца года.