Мінімальний місячний мінімум у 2027 році все одно буде на 2 570,21 грн меншим за фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи з урахуванням обов’язкових платежів, який становить 12 116,21 грн.

Мінімальну зарплату на 2027 рік пропонують встановити на рівні 9 546 грн на місяць. Про це йдеться у проєкті держбюджету України на наступний рік, пише OBOZ.UA.

Це на 2 570,21 грн менше за фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи з урахуванням обов’язкових платежів, який становить 12 116,21 грн.

Зазначається, що мінімальну зарплату встановлюють у місячному й погодинному розмірах, тому для розрахунку має значення, як оплачують роботу.

Що передбачає проєкт бюджету

Погодинна мінімальна заробітна плата становить 57,50 грн на годину. У 2026 році мінімальна зарплата становила 8 647 грн на місяць. Відтак заплановане підвищення порівняно з сумою цього року становитиие 899 грн, або 10,4%.

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Водночас сума місячна зарплата менша за фактичний прожитковий мінімум, тому ті, хто отримують "мінімалку", залишаться за межею бідності. Цей показник визначили за цінами вересня 2026 року: він відображає вартість базових потреб, і для працездатних осіб з урахуванням обов’язкових платежів становить 12 116,21 грн. Законодавчий мінімум застосовують до нарахованої зарплати. Після податків та зборів працівник отримає на руки меншу зарплату:

718,28 грн ПДФО (18%);

477,3 грн військового збору (5%).

Відтак вона становитиме 7 350,42 грн.

Чи всі отримають підвищення зарплати

Проте підвищення мінімальної зарплати не означає, що всі працівники отримають однакову надбавку. Якщо працівникові вже нараховують понад новий мінімум, сам перегляд нижньої межі не зобов’язує роботодавця підвищувати йому зарплату.

Посадовий оклад — лише одна зі складових зарплати. І щоб визначити, чи потрібна доплата до мінімуму, роботодавець розраховує оклад та інші виплати, які за законом зараховують до мінімальної зарплати. Доплати за роботу вночі й у надурочний час до цієї суми не включають.

За неповного робочого часу мінімальну гарантію розраховують пропорційно до виконаної норми. Наприклад, якщо працівник відпрацював половину місячної норми, його нарахування порівнюють із половиною місячної мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Верховній Раді запропонували врегулювати механізм довічних виплат колишнім депутатам Верховної Ради УРСР, які отримали статус "засновників сучасної держави Україна". Йдеться про щомісячне утримання в розмірі 80% зарплати чинного народного депутата.

Також ми писали, що нову систему оплати праці для педагогів дитсадків більшість громад планують запровадити з 1 січня. За розрахунками Міністерства освіти і науки, досвідчені працівники дошкільної освіти після переходу можуть отримувати від 21 до 25 тисяч гривень.