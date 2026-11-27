Львиная доля задолженности приходится на поставки тепловой энергии и горячей воды, а также — на поставки и распределение природного газа.

В третьем квартале 2026 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд гривен. Однако общий объем накопленной задолженности по состоянию на конец сентября превысил 101 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно статистике, в июле–сентябре 2026 года населению было начислено к оплате 48,5 млрд гривен за коммунальные услуги. Фактически же украинцы перечислили 51 млрд гривен.

Оплата коммунальных услуг: за что украинцы задолжали больше всего

По состоянию на 30 сентября 2026 года общая задолженность населения по шести основным категориям услуг составила 101,4 млрд гривен. Львиная доля этой суммы приходится на поставку теплоэнергии и горячей воды, а также — на поставку и распределение природного газа.

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Таким образом, распределение задолженности по видам услуг выглядит следующим образом:

поставка тепловой энергии и горячей воды — 31,4 млрд грн;

поставка и распределение природного газа — 27,6 млрд грн;

электроэнергия — 16,6 млрд грн;

централизованное водоснабжение и водоотведение — 11,9 млрд грн;

управление многоквартирными домами — 10,3 млрд грн;

управление бытовыми отходами — 3,6 млрд грн.

Инфографика задолженности украинцев за коммунальные услуги Фото: Госстат

Напомним, что Фокус писал, что повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно, его следует ожидать уже весной, а в 2029 году украинцы увидят в счетах суммы в размере 11–12 тысяч гривен в месяц, прогнозирует эксперт в сфере коммунальных услуг Олег Попенко. Собственно, новые цифры должны были появиться уже в 2026-м, но власти решили сделать паузу — очевидно, из политических соображений.

Кроме того, мы сообщали, что украинцы могут удаленно подать заявление на предоставление льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг через портал Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи и приложить отсканированные копии необходимых документов.