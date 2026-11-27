Левова частка заборгованості припадає на постачання теплоенергії та гарячої води, а також — на постачання та розподіл природного газу.

У третьому кварталі 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд гривень. Проте загальний обсяг накопичених боргів станом на кінець вересня сягнув понад 101 млрд гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно зі статистикою, у липні–вересні 2026 року населенню було нараховано до сплати 48,5 млрд гривень за компослуги. Фактично ж українці перерахували 51 млрд гривень.

Оплата комунальних послуг: за що українці заборгували найбільше

Станом на 30 вересня 2026 року загальна заборгованість населення за шістьма основними категоріями послуг становила 101,4 млрд гривень. Левова частка цієї суми припадає на постачання теплоенергії та гарячої води, а також — на постачання та розподіл природного газу.

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Відтак розподіл боргів за видами послуг виглядає так:

постачання теплової енергії та гарячої води — 31,4 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу — 27,6 млрд грн;

електроенергія — 16,6 млрд грн;

централізоване водопостачання та водовідведення — 11,9 млрд грн;

управління багатоквартирними будинками — 10,3 млрд грн;

управління побутовими відходами — 3,6 млрд грн.

Іфографіка заборгованості українців за компослуги Фото: Держстат

Нагадаємо, Фокус писав, що підвищення комунальних тарифів є неминучим, його слід очікувати вже навесні, а у 2029 році українці побачать у рахунках суми в розмірі 11–12 тисяч гривень на місяць, прогнозує експерт у сфері комунальних послуг Олег Попенко. Власне, нові цифри мали з’явитися вже у 2026-му, але влада вирішила зробити паузу — очевидно, з політичних мотивів.

Також ми писали, що українці можуть дистанційно подати заяву на призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг через портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису та додати скановані копії необхідних документів.