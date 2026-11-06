Пільги на комуналку у 2026 році: хто може платити менше та як отримати гроші від держави онлайн

Українці можуть дистанційно подати заяву на призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг через портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису та додати скановані копії необхідних документів.

Покрокову інструкцію опублікувало Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Щоб оформити пільгу, потрібно зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися в особистому кабінеті. У меню зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" слід обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Після надання згоди на дистанційне інформування потрібно натиснути "Продовжити". Далі система запропонує обрати тип заяви залежно від того, чи внесені відомості про пільговика до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Якщо інформації про людину в реєстрі ще немає, спочатку потрібно подати заяву про внесення відповідних відомостей. В електронній формі необхідно вказати персональні та адресні дані, місце фактичного проживання і реєстрації, а також інформацію про документи, які підтверджують право на пільгу.

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Якщо людина вже є в реєстрі, можна одразу перейти до оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

У такій заяві потрібно зазначити дані документа, що посвідчує особу, адресу проживання, категорію пільговика та бажану дату призначення допомоги. Також необхідно вказати спосіб отримання виплат — через пошту або банк.

Окремо слід внести інформацію про житлово-комунальні послуги, домогосподарство та його членів, а також доходи й витрати сім'ї.

Після заповнення форми потрібно додати скановані копії документів, надати згоду на обробку персональних даних і натиснути "Сформувати заяву". Перед відправленням до Пенсійного фонду слід перевірити правильність зазначеної інформації.

Результат розгляду заяви можна буде переглянути в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Хто має право на пільги у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, у 2026 році пільгу на оплату комунальних послуг з урахуванням доходів можуть отримати громадяни, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину не перевищує 4660 грн.

Якщо дохід перевищує встановлений поріг, представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг надають учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

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