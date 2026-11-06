Льготы на коммуналку в 2026 году: кто может платить меньше и как получить деньги от государства онлайн

Украинцы могут удаленно подать заявление на предоставление льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг через портал Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи и приложить отсканированные копии необходимых документов.

Пошаговую инструкцию опубликовало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Чтобы оформить льготу, необходимо зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться в личном кабинете. В меню слева в разделе "Взаимодействие с ПФУ" следует выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

После предоставления согласия на дистанционное информирование необходимо нажать "Продолжить". Далее система предложит выбрать тип заявления в зависимости от того, внесены ли сведения о льготнике в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Если информации о человеке в реестре пока нет, сначала необходимо подать заявление о внесении соответствующих сведений. В электронной форме необходимо указать личные и адресные данные, место фактического проживания и регистрации, а также информацию о документах, подтверждающих право на льготу.

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Если человек уже числится в реестре, можно сразу приступить к оформлению льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа.

В таком заявлении необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, категорию льготника и желаемую дату назначения пособия. Также необходимо указать способ получения выплат — по почте или через банк.

Отдельно следует указать информацию о жилищно-коммунальных услугах, домохозяйстве и его членах, а также о доходах и расходах семьи.

После заполнения формы необходимо приложить отсканированные копии документов, дать согласие на обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление". Перед отправкой в Пенсионный фонд следует проверить правильность указанной информации.

Результат рассмотрения заявления можно будет посмотреть в личном кабинете на портале ПФУ.

Кто имеет право на льготы в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году льготу на оплату коммунальных услуг с учётом доходов могут получить граждане, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчёте на одного человека не превышает 4660 грн.

Если доход превышает установленный порог, представитель льготной категории может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Независимо от уровня доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны, а также членам семей погибших защитников и защитниц Украины.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции рассматривает возможность сотрудничества с частными банками для автоматического списания долгов со счетов украинцев. Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко раскритиковал эту инициативу, назвав её абсолютно неправомерной и несправедливой.

Неуплата за коммунальные услуги может обернуться для потребителей пеней, штрафами, судебными разбирательствами и арестом средств на банковских счетах. Адвокат также рассказал, при каких условиях должники могут лишиться имущества.

На этом фоне в Украине продолжает расти число людей, имеющих задолженность по коммунальным услугам.