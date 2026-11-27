Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду обновленный проект государственного бюджета на 2027 год. В документе больше нет положений о повышении ставок НДС и акциза, которые ранее рассматривались как один из источников дополнительных поступлений в государственную казну.

Об изменениях сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает "Интерфакс-Украина". Правительство доработало проект бюджета перед вторым чтением в парламенте.

"Идею повышения ставок НДС и акциза сняли — она не вызвала энтузиазма в парламенте", — отметила Пидласа. Об одобрении бюджета в первом чтении сообщил и премьер Сергей Корецкий.

Почему правительство отказалось от повышения НДС

В предыдущей версии проекта бюджета на 2027 год правительство предусматривало возможность повышения стандартной ставки НДС с 20% до 21%. Это должно было стать одним из источников финансирования программ страхования бизнеса от военных рисков и другой финансовой поддержки. Кроме того, дополнительные поступления планировалось получить за счет повышения акциза на топливо.

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Однако для реализации этих замыслов требовались отдельные изменения в налоговом законодательстве. В парламенте такое предложение не нашло достаточной поддержки, поэтому в обновленном проекте бюджета соответствующие поступления были исключены.

Таким образом, повышение стандартной ставки НДС в 2027 году в обновленном проекте не предусмотрено. Аналогичным образом правительство отказалось от запланированного повышения акцизных ставок.

Как это изменение повлияло на доходы госбюджета

По словам Роксоланы Пидласой, после исключения не поддержанных налоговых изменений собственные доходы государственного бюджета — без учета грантов — сократились на 49 млрд гривен. Также из прогноза поступлений убрали почти 65 млрд гривен, которые ранее планировали получить благодаря детенизации на таможне.

Пидласа объяснила это тем, что в этом году таможня не смогла обеспечить перевыполнение плана по поступлениям в совокупном объеме. Поэтому правительство не ожидает поступлений по этой статье и в 2027 году.

В то же время в проекте увеличили прогнозы по другим источникам доходов:

на 25,7 млрд грн — поступления от НДФЛ и военного сбора;

на 14 млрд грн — рента за пользование недрами общегосударственного значения;

на 2,1 млрд грн — ввозные пошлины.

По словам Подласой, если в 2027 году таможня всё же перевыполнит план поступлений, дополнительные средства смогут быть направлены на программу оборонного резерва.

Сколько выделят на страхование бизнеса от военных рисков

Еще одно изменение касается финансирования программ страхования бизнеса от последствий российских атак. В доработанном проекте расходы на это направление увеличили на 30 млрд гривен — до 31 млрд гривен.

Кроме того, правительство пересмотрело прогноз перечислений от Национального банка Украины. Ожидаемые поступления из этого источника выросли на 36,3 млрд гривен — как минимум до 85 млрд гривен.

Обновленный документ представляет собой проект бюджета, доработанный ко второму чтению.

Ранее Фокус рассказывал, какие расходы правительство предусмотрело в проекте госбюджета на 2027 год и сколько средств планировалось направить на оборону, социальные программы и поддержку бизнеса.

Кроме того, мы писали о том, какие изменения в бюджет на 2027 год обсуждались в парламенте, в частности, касательно финансирования государственных учреждений и нужд ВСУ.