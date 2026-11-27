Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради оновлений проєкт державного бюджету на 2027 рік. У документі більше немає положень про підвищення ставок ПДВ та акцизу, які раніше розглядали як одне з джерел додаткових надходжень до державної скарбниці.

Про зміни повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, інформує "Інтерфакс-Україна". Уряд доопрацював бюджетний проєкт перед другим читанням у парламенті.

"Ідею підвищення ставок ПДВ і акцизу прибрали — ентузіазму в парламенті вона не викликала", — зазначила Підласа. Про схвалення бюджету до першого читання повідомив і прем'єр Сергій Корецький.

Чому уряд відмовився від підвищення ПДВ

У попередній версії проєкту бюджету на 2027 рік уряд передбачав можливість збільшити стандартну ставку ПДВ з 20% до 21%. Це мало стати одним із джерел фінансування програм страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки. Крім того, додаткові надходження планували отримати завдяки підвищенню акцизу на пальне.

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Однак для реалізації цих задумів були потрібні окремі зміни до податкового законодавства. У парламенті така пропозиція не знайшла достатньої підтримки, тому в оновленому бюджетному проєкті відповідні надходження прибрали.

Таким чином, підвищення стандартної ставки ПДВ у 2027 році в оновленому проєкті не передбачене. Так само уряд відмовився від запланованого збільшення акцизних ставок.

Як зміна вплинула на доходи держбюджету

За словами Роксолани Підласої, після вилучення непідтриманих податкових змін власні доходи державного бюджету — без урахування грантів — зменшилися на 49 млрд гривень. Також із прогнозу надходжень прибрали майже 65 млрд гривень, які раніше планували отримати завдяки детінізації на митниці.

Підласа пояснила це тим, що цьогоріч митниця не змогла забезпечити перевиконання плану платежів у сукупному обсязі. Тому уряд не очікує надходжень за цією статтею і в 2027 році.

Водночас у проєкті збільшили очікування від інших джерел доходів:

на 25,7 млрд грн — надходження від ПДФО та військового збору;

на 14 млрд грн — рента за користування надрами загальнодержавного значення;

на 2,1 млрд грн — ввізне мито.

За інформацією Підласої, якщо у 2027 році митниця все ж перевиконає план надходжень, додаткові кошти зможуть спрямувати на програму оборонного резерву.

Скільки виділять на страхування бізнесу від воєнних ризиків

Ще одна зміна стосується фінансування програм страхування бізнесу від наслідків російських атак. У доопрацьованому проєкті видатки на цей напрям збільшили на 30 млрд гривень — до 31 млрд гривень.

Також уряд переглянув прогноз перерахувань від Національного банку України. Очікувані надходження з цього джерела зросли на 36,3 млрд гривень — щонайменше до 85 млрд гривень.

Оновлений документ є проєктом бюджету, доопрацьованим до другого читання.

Раніше Фокус розповідав, які витрати уряд передбачив у проєкті держбюджету-2027 та скільки коштів планували спрямувати на оборону, соціальні програми й підтримку бізнесу.

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