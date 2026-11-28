В Украине 28 ноября сразу три крупные сети АЗС снизили цены на топливо.

Больше всего подешевел бензин UPG 100 — на 6 грн за литр. Также снизилась стоимость дизельного топлива и автомобильного газа. В то же время SOCAR и "Укрнафта" оставили цены без изменений, сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на данные ценовых предложений сетей автозаправочных станций.

Наибольшее снижение цен зафиксировали в сети UPG. Бензин UPG 100 подешевел сразу на 6 грн и теперь стоит 87,90 грн за литр.

Бензин UPG 95 и А-95 подешевели на 4 грн. Их стоимость составляет 78,90 грн и 76,90 грн за литр соответственно.

Кроме того, в сети снизили цены на дизельное топливо. EURO DIESEL подешевел на 3,68 грн — до 91,78 грн за литр, а upgDIESEL — на 4 грн, до 93,90 грн. Автомобильный газ стоит 59,90 грн за литр, что на 1 грн меньше, чем раньше.

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Сети OKKO и WOG также скорректировали цены. У обоих операторов бензин подешевел на 3 грн за литр.

На OKKO бензин А-95 Евро теперь стоит 81,90 грн, Pulls 95 — 84,90 грн, а Pulls 100 — 91,90 грн. Дизельное топливо "Евро" продается по цене 96,90 грн, а дизельное топливо Pulls — по цене 99,90 грн за литр.

В WOG бензин 95 "Евро" стоит 81,90 грн, бензин 95 "Mustang" — 84,90 грн, а бензин 100 — 91,90 грн. Стандартный дизель ДП Евро-5 подешевел до 96,90 грн за литр. В то же время стоимость ДП Mustang осталась на уровне 104,90 грн.

Автомобильный газ в обеих сетях подешевел на 1 грн — до 61,90 грн за литр.

Сети SOCAR и "Укрнафта" 28 ноября цены не меняли. На SOCAR бензин NANO 100 стоит 95,90 грн за литр, NANO 95 — 88,90 грн, а обычный А-95 — 85,90 грн. Дизель NANO Extro продается по цене 104 грн, NANO — по цене 101 грн. Автогаз стоит 62,90 грн за литр.

На АЗС "Укрнафта" бензин 95 Energy и А-95 стоят по 79,90 грн за литр, А-92 — 77,90 грн. Дизель Energy и обычный дизель продаются по 93,90 грн. Цена автомобильного газа составляет 60,90 грн за литр.

Напомним, что РФ наращивает производство дизельного топлива после заключения соглашения с Вашингтоном.

Фокус также сообщал, что ни одна партия российского дизельного топлива до сих пор не поступила в США.