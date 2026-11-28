В Україні 28 листопада одразу три великі мережі АЗС знизили ціни на пальне.

Найбільше подешевшав бензин UPG 100 — на 6 грн за літр. Також знизилася вартість дизеля та автомобільного газу. Водночас SOCAR та "Укрнафта" залишили ціни без змін, повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на дані цінових пропозицій мереж автозаправних станцій.

Найбільше зниження зафіксували в мережі UPG. Бензин UPG 100 подешевшав одразу на 6 грн і тепер коштує 87,90 грн за літр.

Бензини UPG 95 та А-95 втратили в ціні по 4 грн. Їхня вартість становить 78,90 грн та 76,90 грн за літр відповідно.

Також у мережі знизили ціни на дизельне пальне. EURO DIESEL подешевшав на 3,68 грн — до 91,78 грн за літр, а upgDIESEL — на 4 грн, до 93,90 грн. Автомобільний газ коштує 59,90 грн за літр, що на 1 грн менше, ніж раніше.

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Мережі OKKO та WOG також переглянули цінники. В обох операторів бензин подешевшав на 3 грн за літр.

На OKKO бензин А-95 Євро тепер коштує 81,90 грн, Pulls 95 — 84,90 грн, а Pulls 100 — 91,90 грн. Дизель Євро продають за 96,90 грн, а ДП Pulls — за 99,90 грн за літр.

У WOG бензин 95 Євро коштує 81,90 грн, бензин 95 Mustang — 84,90 грн, а бензин 100 — 91,90 грн. Стандартний дизель ДП Євро-5 подешевшав до 96,90 грн за літр. Водночас вартість ДП Mustang залишилася на рівні 104,90 грн.

Автомобільний газ на обох мережах подешевшав на 1 грн — до 61,90 грн за літр.

Мережі SOCAR та "Укрнафта" 28 листопада ціни не змінювали. На SOCAR бензин NANO 100 коштує 95,90 грн за літр, NANO 95 — 88,90 грн, а звичайний А-95 — 85,90 грн. Дизель NANO Extro продають за 104 грн, NANO — за 101 грн. Автогаз коштує 62,90 грн за літр.

На АЗС "Укрнафта" бензин 95 Energy та А-95 коштують по 79,90 грн за літр, А-92 — 77,90 грн. Дизель Energy та звичайний дизель продають по 93,90 грн. Ціна автомобільного газу становить 60,90 грн за літр.

Нагадаємо, РФ нарощує виробництво дизельного палива після угоди з Вашингтоном.

Фокус також повідомляв, що жодна партія російського дизелю досі не дісталася США.