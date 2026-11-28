В Чехии готовятся изменения в правилах получения гуманитарной помощи украинцами, имеющими временную защиту. Трудоспособных получателей выплат могут обязать официально работать, вести предпринимательскую деятельность или состоять на учете в службе занятости.

Чтобы сохранить право на пособие, они должны будут фактически проживать в стране не менее 16 дней в месяц. Соответствующие положения содержатся в правительственном законопроекте № 213, который в настоящее время рассматривается нижней палатой чешского парламента — Палатой депутатов.

Согласно документу, трудоспособные украинцы, получающие гуманитарную помощь, должны соответствовать хотя бы одному из трёх условий:

официально работать;

осуществлять предпринимательскую деятельность;

быть зарегистрированными в чешской службе занятости.

В то же время новые требования не будут распространяться на определенные законом уязвимые категории населения. В частности, речь идет о детях, студентах и пожилых людях.

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Таким образом, остальные трудоспособные получатели гуманитарной помощи должны будут подтвердить факт трудоустройства, ведение предпринимательской деятельности или регистрацию в службе занятости, чтобы сохранить право на выплаты.

Кроме того, законопроект предусматривает требование о фактическом пребывании в Чехии. Получатели пособия должны будут проживать на территории страны не менее 16 дней в месяц.

Это условие призвано ограничить возможность получения выплат для тех, кто длительное время находится за пределами Чехии.

Эта инициатива возникла на фоне дискуссий в чешском парламенте о будущем временной защиты украинцев и государственных расходах на поддержку беженцев.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Палаты депутатов. Таким образом, предложенные требования пока не являются действующими правилами.

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