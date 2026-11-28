У Чехії готують зміни до правил отримання гуманітарної допомоги українцями з тимчасовим захистом. Працездатних отримувачів виплат можуть зобов'язати офіційно працювати, вести підприємницьку діяльність або перебувати на обліку в службі зайнятості.

Для збереження допомоги вони повинні будуть фактично проживати в країні щонайменше 16 днів на місяць. Відповідні положення містить урядовий законопроєкт № 213, який наразі розглядає нижня палата чеського парламенту — Палата депутатів.

Згідно з документом, працездатні українці, які отримують гуманітарну допомогу, повинні відповідати хоча б одній із трьох умов:

офіційно працювати;

здійснювати підприємницьку діяльність;

бути зареєстрованими в чеській службі зайнятості.

Водночас нові вимоги не поширюватимуться на визначені законом вразливі категорії населення. Зокрема, йдеться про дітей, студентів та літніх людей.

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Таким чином, інші працездатні отримувачі гуманітарної допомоги повинні будуть підтверджувати працевлаштування, підприємницьку діяльність або реєстрацію в службі зайнятості, щоб зберегти право на виплати.

Окремо законопроєкт передбачає вимогу щодо фактичного перебування в Чехії. Отримувачі допомоги повинні будуть проживати на території країни щонайменше 16 днів на місяць.

Ця умова має обмежити можливість отримувати виплати тим, хто тривалий час перебуває за межами Чехії.

Ініціатива з'явилася на тлі дискусій у чеському парламенті щодо майбутнього тимчасового захисту українців та державних витрат на підтримку біженців.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді Палати депутатів. Отже, запропоновані вимоги ще не є чинними правилами.

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