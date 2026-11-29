Деньги на генераторы и портативные зарядные устройства: малый бизнес в Украине получит до 30 тысяч гривен
Мелкие предприниматели в Украине смогут получить государственную помощь в размере до 30 тысяч гривен на приобретение энергооборудования.
Подать заявку на финансовую поддержку можно через портал "Дия", сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Средства предусмотрены для приобретения оборудования, которое поможет малому бизнесу продолжать работу во время отключений электроэнергии. В частности, государственную помощь можно использовать для покупки:
- генераторов;
- портативных зарядных устройств;
- инверторов;
- аккумуляторов;
- стабилизаторов напряжения.
Кроме того, средства разрешается направить на установку приобретенного оборудования.
Воспользоваться программой могут физические лица-предприниматели и общества с ограниченной ответственностью (ООО), отвечающие следующим условиям:
- зарегистрированные до 1 апреля 2026 года;
- имеют не более 10 работников;
- не имеют задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).
Чтобы получить финансовую поддержку, предпринимателям необходимо зайти на портал "Дия" и выбрать услугу "Помощь ИП и ООО в обеспечении энергоустойчивости". Соответствие заявителя условиям программы будет проверяться автоматически.
По словам Корецкого, правительство ищет возможности поддерживать предпринимателей даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Он подчеркнул, что стабильная работа бизнеса влияет на экономику страны и бюджетные поступления, за счет которых финансируется оборона.
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