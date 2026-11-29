Мелкие предприниматели в Украине смогут получить государственную помощь в размере до 30 тысяч гривен на приобретение энергооборудования.

Подать заявку на финансовую поддержку можно через портал "Дия", сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Средства предусмотрены для приобретения оборудования, которое поможет малому бизнесу продолжать работу во время отключений электроэнергии. В частности, государственную помощь можно использовать для покупки:

генераторов;

портативных зарядных устройств;

инверторов;

аккумуляторов;

стабилизаторов напряжения.

Кроме того, средства разрешается направить на установку приобретенного оборудования.

Воспользоваться программой могут физические лица-предприниматели и общества с ограниченной ответственностью (ООО), отвечающие следующим условиям:

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зарегистрированные до 1 апреля 2026 года;

имеют не более 10 работников;

не имеют задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Чтобы получить финансовую поддержку, предпринимателям необходимо зайти на портал "Дия" и выбрать услугу "Помощь ИП и ООО в обеспечении энергоустойчивости". Соответствие заявителя условиям программы будет проверяться автоматически.

По словам Корецкого, правительство ищет возможности поддерживать предпринимателей даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Он подчеркнул, что стабильная работа бизнеса влияет на экономику страны и бюджетные поступления, за счет которых финансируется оборона.

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