Малі підприємці в Україні зможуть отримати державну допомогу в розмірі до 30 тисяч гривень на придбання енергообладнання.

Подати заявку на фінансову підтримку можна через портал "Дія", повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Кошти передбачені для придбання обладнання, яке допоможе малому бізнесу продовжувати роботу під час відключень електроенергії. Зокрема, державну допомогу можна використати на купівлю:

генераторів;

павербанків;

інверторів;

акумуляторів;

стабілізаторів напруги.

Також гроші дозволяється спрямувати на встановлення придбаного обладнання.

Скористатися програмою можуть фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), які відповідають таким умовам:

зареєстровані до 1 квітня 2026 року;

мають не більше 10 працівників;

не мають заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Щоб отримати фінансову підтримку, підприємцям потрібно зайти на портал "Дія" та обрати послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість". Відповідність заявника умовам програми перевірятимуть автоматично.

За словами Корецького, уряд шукає можливості підтримувати підприємців навіть за обмежених фінансових ресурсів. Він наголосив, що стабільна робота бізнесу впливає на економіку країни та бюджетні надходження, з яких фінансується оборона.

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