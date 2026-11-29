В понедельник, 30 ноября, в части областей будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии как для промышленности, так и для всех категорий потребителей.

Из-за последствий вражеских атак графики ограничения мощности будут действовать для предприятий, а потребителям стоит готовиться к отключениям в объеме от одной до 3,5 очередей, сообщили в "Укрэнерго".

В зависимости от ситуации в энергосистеме графики могут меняться, поэтому необходимо отслеживать ситуацию в отключениями в своем регионе на сайтах региональных энергетических компаний.

Графики отключения в Киевской области 30 ноября

В Киевской области света в домах и квартирах не будет не менее восьми часов в сутки.

График отключений для Киевской области 30 ноября Фото: Соцсети

Отключения электричества в Полтавской области 30 ноября

В Полтавской области ГПО будут применяться в объеме от одной до 3,5 очередей, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

с 00:00 до 06:00 — 1 очередь;

с 06:00 до 08:00 — 2 очереди;

с 08:00 до 13:00 — 2,5 очереди;

с 13:00 до 20:00 — 3,5 очереди;

с 20:00 по 23:59 — 2,5 очереди.

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График отключений для Полтавской области Фото: Скриншот

Самые длительные отключения, по 10,5 часов, выпадают на очереди 2,2 и 5,2.

Львовская область — отключения света 30 ноября

Во Львовской области больше всего отключений электроэнергии предусмотрено в очередях 1.2, 2.2 и 5.2 — по 4 часа в сутки. Дольше всех будут со светом очереди 2.1, 4.1 и 5.1. Там графиками предусмотрено только 2 часа отключений в сутки.

Отключения света во Львовской области на 30 ноября

График почасовых отключений в Сумской области на 30 ноября — без света до 14 часов

Прифронтовая Сумская область последний день осени проведет с графиками почасовых отключений. Согласно информации "Сумыоблэнерго", продолжительность отключений составит от 5 до 14 часов в сутки. Самая сложная ситуация — для очередей 1,1 (11 часов отключений), 6,1 (12 часов) и 6,2 (до 14 часов без света).

Энергетики просят абонентов не включать все бытовые приборы одновременно, когда появится свет. Во время отключений рекомендуется отсоединить технику от сети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено.

Графики отключения света для Сумской области

Хмельницкая область — как будут отключать свет 30 ноября

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 30 ноября в Хмельницкой области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

1.1 – 11:00-14:00; 17:00–21:00;

1.2 – 10:00-14:00; 17:00–21:00;

2.1 – 11:00-14:00; 17:00–21:00;

2.2 – 10:00-13:00; 16:00–20:00; 23:00–24:00;

3.1 – 06:00-08:00; 14:00–17:00; 23:00–24:00;

3.2 – 06:00-08:00; 13:00–17:00;

4.1 – 06:00-08:00; 12:00–16:00; 21:00–23:00;

4.2 – 08:00-10:00; 13:00–17:00; 21:00–23:00;

5.1 – 08:00-12:00; 18:00–22:00;

5.2 – 08:00-11:00; 18:00–22:00;

6.1 – 08:00-10:00; 14:00–18:00; 21:00–24:00;

6.2 – 08:00-11:00; 14:00–18:00.

Для промышленных потребителей будет действовать график ограничения потребления электрической мощности.

В "Хмельницкоблэнерго" подчеркнули, что главной причиной введения графиков ограничения и отключения электроснабжения являются ракетно-дроновые обстрелы со стороны врага. Указанные меры принимаются исключительно для обеспечения стабильной работы объединенной энергетической системы Украины.

Одесская область — где и сколько не будет света

В понедельник, 30 ноября 2026 года, в Одессе и Одесской области будут действовать круглосуточные стабилизационные отключения электроэнергии по графикам "Укрэнерго" и ДТЭК "Одесские электросети" объемом от 1 до 3,5 очереди, а также плановые ремонтные отключения с 08:00 до 18:00.

Как видно в графике, часть жителей области может быть без света около десяти часов. Точный перечень улиц и населенных пунктов, попадающих под отключение, ДТЭК публикует отдельно на своих официальных ресурсах.

Напомним, в Днепре перекрывают улицы из-за отсутствия электричества. Люди жалуются, что сидят без света до шести суток.

Также сообщалось, почему отключения не избавляют от больших счетов за коммуналку.