У понеділок, 30 листопада, у деяких областях цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії як для промисловості, так і для всіх категорій споживачів.

Через наслідки ворожих атак графіки обмеження потужності діятимуть для підприємств, а споживачам варто готуватися до відключень у обсязі від однієї до 3,5 черг, повідомили в "Укренерго".

Залежно від ситуації в енергосистемі графіки можуть змінюватися, тому необхідно стежити за ситуацією з відключеннями у своєму регіоні на сайтах регіональних енергетичних компаній.

Графіки відключень у Київській області 30 листопада

У Київській області у будинках та квартирах не буде світла щонайменше вісім годин на добу.

Графік відключень у Київській області 30 листопада Фото: Соцмережi

Відключення електроенергії в Полтавській області 30 листопада

У Полтавській області ГПВ застосовуватимуться в обсязі від однієї до 3,5 черг, повідомили в "Полтаваобленерго".

з 00:00 до 06:00 — 1 черга;

з 06:00 до 08:00 — 2 черги;

з 08:00 до 13:00 — 2,5 черги;

з 13:00 до 20:00 — 3,5 черги;

з 20:00 до 23:59 — 2,5 черги.

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Графік відключень у Полтавській області Фото: Скриншот

Найтриваліші відключення, по 10,5 годин, припадають на черги 2,2 та 5,2.

Львівська область — відключення електроенергії 30 листопада

У Львівській області найбільше відключень електроенергії передбачено у чергах 1.2, 2.2 та 5.2 — по 4 години на добу. Найдовше зі світлом залишатимуться черги 2.1, 4.1 та 5.1. Там графіками передбачено лише 2 години відключень на добу.

Відключення електроенергії у Львівській області 30 листопада

ГПВ у Сумській області на 30 листопада — без світла до 14 годин

Прифронтова Сумська область проведе останній день осені за графіками погодинних відключень. Згідно з інформацією "Сумиобленерго", тривалість відключень становитиме від 5 до 14 годин на добу. Найскладніша ситуація — для черг 1,1 (11 годин відключень), 6,1 (12 годин) та 6,2 (до 14 годин без світла).

Енергетики просять абонентів не вмикати всі побутові прилади одночасно, коли з’явиться світло. Під час відключень рекомендується від’єднати техніку від мережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлено.

Графіки відключення електроенергії для Сумської області

Хмельницька область — як відбуватиметься відключення електроенергії 30 листопада

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 30 листопада у Хмельницькій області будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПО).

1.1 – 11:00–14:00; 17:00–21:00;

1.2 – 10:00–14:00; 17:00–21:00;

2.1 – 11:00–14:00; 17:00–21:00;

2.2 – 10:00–13:00; 16:00–20:00; 23:00–24:00;

3.1 – 06:00–08:00; 14:00–17:00; 23:00–24:00;

3.2 – 06:00–08:00; 13:00–17:00;

4.1 – 06:00–08:00; 12:00–16:00; 21:00–23:00;

4.2 – 08:00–10:00; 13:00–17:00; 21:00–23:00;

5.1 – 08:00–12:00; 18:00–22:00;

5.2 – 08:00–11:00; 18:00–22:00;

6.1 – 08:00–10:00; 14:00–18:00; 21:00–24:00;

6.2 – 08:00–11:00; 14:00–18:00.

Для промислових споживачів діятиме графік обмеження споживання електричної потужності.

У "Хмельницькобленерго" наголосили, що головною причиною запровадження графіків обмеження та відключення електропостачання є ракетні та дронові обстріли з боку ворога. Зазначені заходи вживаються виключно для забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України.

Одеська область — де і як довго не буде світла

У понеділок, 30 листопада 2026 року, в Одесі та Одеській області відбуватимуться цілодобові стабілізаційні відключення електроенергії згідно з графіками "Укренерго" та ДТЕК "Одеські електромережі" обсягом від 1 до 3,5 черги, а також планові ремонтні відключення з 08:00 до 18:00.

Як видно з графіку, частина мешканців області може залишитися без світла приблизно на десять годин. Точний перелік вулиць та населених пунктів, на які поширюється відключення, ДТЕК оприлюднює окремо на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у Дніпрі перекривають вулиці через відсутність електроенергії. Люди скаржаться, що сидять без світла до шести діб.

Також повідомлялося, чому відключення не позбавляють від великих рахунків за комунальні послуги.