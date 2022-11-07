Бабагануш. Рецепт простого блюда из запеченных баклажанов
Это простое и вкусное блюдо восточной кухни полюбилось вегетарианцам и просто тем, кто любит блюда из баклажанов. А еще его очень просто готовить
Бабагануш – это блюдо восточной кухни, которое популярно в Ливане, Турции, Израиле и многих других странах. Оно прекрасно подходит к пресным хлебцам вроде лаваша, или питы, с ним сервируют овощи. И это отличная альтернатива классической икре из баклажанов, которую готовят в Одессе.
Главная изюминка этого блюда – легкий дымный привкус и аромат. Ведь для него баклажаны предпочтительней запечь на открытом огне. Но если гриля под рукой у вас нет – можно воспользоваться духовкой, или газовой горелкой.
Бабагануш
Ингредиенты:
- 4–5 средних баклажанов (1,5 кг)
- 100–150 гр. тахини
- 3–4 ст. л. оливкового масла
- 2–3 зубчика чеснока
- Сок половинки лимона
- Соль, перец, зелень
Для начала нужно запечь баклажаны. Идеально, если вы сможете это сделать на открытом огне. Это придаст необходимый дымный аромат. Но если костра, или гриля у вас нет – воспользуйтесь духовкой. Запекать баклажаны нужно, пока кожица не почернеет, а сами они не станут мягкими. Достаньте баклажаны и отложите до остывания. Если накрыть их фольгой – то очистить их будет проще.
Запеченные и очищенные баклажаны нужно измельчить. Можно сделать это ножом для большей аутентичности. Можно блендером.
На этом этапе нужно добавить тахини: пасту из кунжута. Она обычно продается в супермаркетах уже в готовом виде и используется также для приготовления хумуса. Но можно приготовить тахини и самостоятельно.
Для этого нужно взять семена кунжутa (ceзaм) cлeгкa oбжapить нa cуxoй cкoвopoдкe и paзмoлoть в кoфeмoлкe или cтупкe до пастообразного состояния. Потом добавить немного воды и перемешать. Тахини готова.
Добавьте в измельченные баклажаны тахини, оливковое масло, сок лимона, чеснок и соль с перцем. Можно добавить чайную ложечку копченой паприки, это усилит дымный аромат.
На счет того, сколько добавлять чеснока – ведутся споры. Многим нравится более интенсивный чесночный привкус, некоторые предпочитают только легкий его привкус. Пробуйте и выбирайте собственное соотношение вкусов. Также дело и обстоит с лимоном. Возможно вам захочется больше кислинки в готовом блюде.
В готовый бабагануш можно добавить кинзу, или петрушку. Многие украшают его зернышками граната. Если любите — добавьте немного кумина (зиры). Дайте ему немного настояться в холодильнике и ешьте с пресным хлебом вроде лаваша, или питы. Или подавайте бабагануш к тостам, или овощной нарезке. Неплохо он сочетается и с мясом.
Попробуйте также приготовить простую одесскую закуску из баклажанов, которую в старых кулинарных книгах называют "Баклажаны, как грибы".