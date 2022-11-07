Бабагануш. Рецепт простого блюда из запеченных баклажанов

Это простое и вкусное блюдо восточной кухни полюбилось вегетарианцам и просто тем, кто любит блюда из баклажанов. А еще его очень просто готовить

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Бабагануш – это блюдо восточной кухни, которое популярно в Ливане, Турции, Израиле и многих других странах. Оно прекрасно подходит к пресным хлебцам вроде лаваша, или питы, с ним сервируют овощи. И это отличная альтернатива классической икре из баклажанов, которую готовят в Одессе.

Главная изюминка этого блюда – легкий дымный привкус и аромат. Ведь для него баклажаны предпочтительней запечь на открытом огне. Но если гриля под рукой у вас нет – можно воспользоваться духовкой, или газовой горелкой.

Бабагануш

Ингредиенты:

4–5 средних баклажанов (1,5 кг)

100–150 гр. тахини

3–4 ст. л. оливкового масла

2–3 зубчика чеснока

Сок половинки лимона

Соль, перец, зелень

Для начала нужно запечь баклажаны. Идеально, если вы сможете это сделать на открытом огне. Это придаст необходимый дымный аромат. Но если костра, или гриля у вас нет – воспользуйтесь духовкой. Запекать баклажаны нужно, пока кожица не почернеет, а сами они не станут мягкими. Достаньте баклажаны и отложите до остывания. Если накрыть их фольгой – то очистить их будет проще.

[ + – ] Запеките и очистите баклажаны Фото: Скриншот

Запеченные и очищенные баклажаны нужно измельчить. Можно сделать это ножом для большей аутентичности. Можно блендером.

На этом этапе нужно добавить тахини: пасту из кунжута. Она обычно продается в супермаркетах уже в готовом виде и используется также для приготовления хумуса. Но можно приготовить тахини и самостоятельно.

Для этого нужно взять семена кунжутa (ceзaм) cлeгкa oбжapить нa cуxoй cкoвopoдкe и paзмoлoть в кoфeмoлкe или cтупкe до пастообразного состояния. Потом добавить немного воды и перемешать. Тахини готова.

Добавьте в измельченные баклажаны тахини, оливковое масло, сок лимона, чеснок и соль с перцем. Можно добавить чайную ложечку копченой паприки, это усилит дымный аромат.

На счет того, сколько добавлять чеснока – ведутся споры. Многим нравится более интенсивный чесночный привкус, некоторые предпочитают только легкий его привкус. Пробуйте и выбирайте собственное соотношение вкусов. Также дело и обстоит с лимоном. Возможно вам захочется больше кислинки в готовом блюде.

В готовый бабагануш можно добавить кинзу, или петрушку. Многие украшают его зернышками граната. Если любите — добавьте немного кумина (зиры). Дайте ему немного настояться в холодильнике и ешьте с пресным хлебом вроде лаваша, или питы. Или подавайте бабагануш к тостам, или овощной нарезке. Неплохо он сочетается и с мясом.

Попробуйте также приготовить простую одесскую закуску из баклажанов, которую в старых кулинарных книгах называют "Баклажаны, как грибы".