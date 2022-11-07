Бабагануш. Рецепт простої страви із запечених баклажанів

Ця проста і смачна страва східної кухні сподобалася вегетаріанцям і просто тим, хто любить страви з баклажанів. А ще її дуже просто готувати.

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Бабагануш — це страва східної кухні, яка популярна в Лівані, Туреччині, Ізраїлі та багатьох інших країнах. Воно чудово підходить до прісних хлібців на кшталт лаваша, або піти, з ним подають овочі. І це чудова альтернатива класичній ікрі з баклажанів, яку готують в Одесі.

Головна особливість цієї страви — легкий димний присмак та аромат. Адже для нього баклажани краще запекти на відкритому вогні. Але якщо гриля під рукою у вас немає — можна скористатися духовкою або газовим пальником.

Бабагануш

Інгредієнти:

4–5 середніх баклажанів (1,5 кг);

100–150 г. тахіні;

3–4 ст. л. оливкової олії;

2–3 зубчики часнику;

сік половинки лимона;

сіль, перець, зелень.

Для початку потрібно запекти баклажани. Ідеально, якщо ви можете це зробити на відкритому вогні. Це надасть необхідного димного аромату. Але якщо багаття чи гриля у вас немає — скористайтеся духовкою. Запікати баклажани потрібно, поки шкірка не почорніє, а самі вони не стануть м'якими. Дістаньте баклажани і відкладіть для охолодження. Якщо накрити їх фольгою, то очистити їх буде простіше.

[ + – ] Запечіть та очистіть баклажани Фото: Скриншот

Запечені й очищені баклажани потрібно подрібнити. Можна зробити це ножем для більшої автентичності. Можна блендером.

На цьому етапі варто додати тахіні: пасту з кунжуту. Вона зазвичай продається в супермаркетах уже в готовому вигляді та використовується також для приготування хумусу. Але можна приготувати тахіні й самостійно.

Для цього потрібно взяти насіння кунжуту (сезам) легенько обсмажити на сухій сковорідці та розмолоти в кофемолці або ступці до пастоподібного стану. Потім додати трохи води та перемішати. Тахіні готова.

Додайте в подрібнені баклажани тахіні, оливкову олію, сік лимона, часник і сіль із перцем. Можна додати чайну ложечку копченої паприки, це посилить димний аромат.

Щодо того, скільки додавати часнику — точаться суперечки. Багатьом подобається інтенсивніший часниковий присмак, деякі надають перевагу лише легкому його присмаку. Пробуйте й обирайте власне співвідношення смаків. Така сама справа і з лимоном. Можливо, вам захочеться більше кислинки в готовій страві.

У готовий бабагануш можна додати кінзу, або петрушку. Багато хто прикрашає його зернятками граната. Якщо любите — додайте трохи куміна (зіри). Дайте йому трохи настоятися в холодильнику і їжте з прісним хлібом на кшталт лаваша, чи піти. Або подавайте бабагануш до тостів чи овочевої нарізки. Непогано він поєднується і з м'ясом.

Спробуйте також приготувати просту одеську закуску з баклажанів, яку в старих кулінарних книгах називають "Баклажани, як гриби".