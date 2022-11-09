Вместо чипсов. Рецепт хрустящих картофельных колец
Картофель, приготовленный таким образом, может быть и закуской и оригинальным гарниром
Картофельные кольца – это также отличная альтернатива обычным чипсам и картофелю фри. К тому же, их очень просто готовить.
Потребуется минимум продуктов и немного времени, картофель можно приготовить специально. А можно таким образом справиться с остатками. Иной раз после приготовления обеда, или ужина остается вареный картофель, или картофельное пюре, которое вполне можно превратить во вкусную закуску, или гарнир.
Рецепт картофельных колец появился в странице в Instagram фудблогера Натальи Жук.
Рецепт картофельных колец
Ингредиенты:
- Две большие картофелины;
- Зелень;
- Две столовые ложки измельченного чеснока;
- Сливочное масло – 20 гр.;
- Вода – 100 мл
- Мука – 4 ст. л.
- Кукурузный крахмал – 4 ст. л.
Картошку почистить и отварить. Готовый картофель размять в пюре, добавить соль.
Чеснок измельчить и обжарить на сливочном масле, немного присолив. Добавить полстакана воды и муку. Перемешать и снять с огня. Перемешать картофельное пюре и чеснок с мукой. Лучше это делать руками, предварительно надев перчатки. Добавить в массу кукурузный крахмал и измельченную зелень. Готовое тесто раскатать, вырезать из него колечки и обжарить их в большом количестве масла. Есть, как гарнир, или как закуску с любимым соусом.
Особенно хорошо картофельные колечки идут с простым соусом из йогурта, который можно приготовить за считанные минуты. Потребуется лишь несладкий йогурт, пара зубков чеснока, соль и измельченный укроп. Чеснок давим в чеснокодавилке, перемешиваем с йогуртом, добавляем укроп и солим по вкусу. Соус готов. Напомним, ранее Фокус писал о том, как приготовить идеальные картофельные лепешки к завтраку.