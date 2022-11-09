Замість чіпсів. Рецепт хрустких картопляних кілець

Картопля, приготовлена у такий спосіб, може бути й закускою, й оригінальним гарніром.

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Картопляні кільця — це також відмінна альтернатива звичайним чипсам та картоплі фрі. До того ж їх дуже просто готувати.

Потрібно мінімум продуктів і небагато часу, картоплю можна приготувати спеціально. А можна в такий спосіб впоратися із залишками. Іноді після приготування обіду, або вечері залишається варена картопля, або картопляне пюре, яке цілком можна перетворити на смачну закуску, або гарнір.

Рецепт картопляних кілець з'явився у сторінці в Instagram фудблогерки Наталії Жук.

Рецепт картопляних кілець

Складові:

Дві великі картоплини;

Зелень;

Дві столові ложки подрібненого часнику;

Вершкове масло – 20 г;

Вода – 100 мл;

Борошно – 4 ст. л.;

Кукурудзяний крохмаль – 4 ст. л.

Картоплю почистити та відварити. Готову картоплю розім'яти у пюре, додати сіль.

Часник подрібнити й обсмажити на вершковому маслі, трохи присолити. Додати пів склянки води та борошно. Перемішати та зняти з вогню. Перемішати картопляне пюре та часник з борошном. Краще це робити руками, попередньо вдягнувши рукавички. Додати в масу кукурудзяний крохмаль та подрібнену зелень. Готове тісто розтачати, вирізати з нього кільця й обсмажити їх у великій кількості олії. Їсти як гарнір, або як закуску з улюбленим соусом.

Особливо добре картопляні кільця йдуть із простим соусом із йогурту, який можна приготувати за лічені хвилини. Потрібно лише несолодкий йогурт, пара головок часнику, сіль та подрібнений кріп. Часник давимо у пресі для часнику, перемішуємо з йогуртом, додаємо кріп і солимо на свій смак. Соус готовий. Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як приготувати ідеальні картопляні коржики до сніданку.