Конфеты-ириски: пошаговый рецепт любимого лакомства
В зависимости от температуры, до какой доводится конфетная масса, зависит мягкость и тянучесть ирисок.
Ириски – любимые конфеты многих сладкоежек. Тягучесть и мягкий нежный вкус этого лакомства знакомы всем с детства. Как приготовить эти конфеты в домашних условиях, подробно рассказала победитель второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, известный украинский кондитер и кулинар.
Прежде, чем поделиться рецептом, расскажет, откуда пошло название этих конфет. Сладости, похожие на ирис, еще с XV века были известны во Франции под названием "таффи". Но когда в 1902 году французский кондитер Жозюэ де Морнас испробовал их рецепт в Санкт-Петербурге, он решил, что должен придумать для этих конфет другое название – такое, которое точно запомнится русским. И не просто запомнится, а будет ассоциироваться с чем-то особенно нежным. Именно тогда французский кондитер подумал, что это лакомство напоминает ему нежные цветы – ирисы. Так и появилось название конфет,
Ириски
Ингредиенты:
- Сливки (жирность не менее 30%) – 200 мл;
- Сливочное масло – 140 гр;
- Сироп глюкозы – 50 гр;
- Молоко – 50 мл;
- Сахар – 250 гр;
- Ваниль – стручок;
- Соль.
Способ приготовления:
В сотейник или кастрюлю с толстым дном положить сахар, сироп глюкозы, сливки, молоко, семена ванили, сливочное масло, соль. Варить все, при необходимости помешивая, до температуры 119°С. Кстати, температура карамели для получения ирисок колеблется от 120° до 130° в зависимости от того, какой итог хочется получить. До 123° получаются приятные мягко-тянущиеся ириски, 125° – довольно плотные, а до 130° – это очень на любителя не размыкать челюсть.
Готовую ириску залить в квадратную металлическую форму, выстеленную пищевой пленкой или в силиконовую форму.
Охладить при комнатной температуре, затем убирать в холодильник на несколько часов. Охлажденный пласт нарезать на ириски любой формы. Сверху ириски тоже можно присыпать солью, например, Fleur de sel.
Напомним, как приготовить в домашних условиях конфеты "Метеорит".