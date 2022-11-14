Цукерки-іриски: покроковий рецепт улюблених ласощів

Від температури, до якої доводиться цукеркова маса, залежить м'якість та тягучість ірисок.

Related video

Іриски — улюблені цукерки багатьох ласунів. Тягучість і м'який ніжний смак цих ласощів знайомі всім з дитинства. Як приготувати ці цукерки у домашніх умовах, детально розповіла переможниця другого сезону кулінарного шоу "МайстерШеф" Ліза Глінська, відома українська кондитерка та кулінарка.

Перш ніж поділитися рецептом, розповімо, звідки пішла назва цих цукерок. Солодощі, схожі на ірис, ще з XV століття були відомі у Франції під назвою "таффі". Але коли в 1902 році французький кондитер Жозюе де Морнас спробував їхній рецепт у Санкт-Петербурзі, він вирішив, що повинен придумати для цих цукерок іншу назву — таку, яка точно запам'ятається росіянам. І не просто запам'ятається, а асоціюватиметься з чимось особливо ніжним. Саме тоді французький кондитер подумав, що ці ласощі нагадують йому ніжні квіти — іриси. Так і з'явилася назва цукерок.

Іриски

Складові:

Вершки (жирність щонайменше 30%) — 200 мл;

Вершкове масло — 140 г;

Сироп глюкози — 50 г;

Молоко — 50 мл;

Цукор — 250 г;

Ваніль — стручок;

Сіль.

Спосіб приготування:

У сотейник або каструлю з товстим дном покласти цукор, сироп глюкози, вершки, молоко, ваніль, вершкове масло, сіль. Варити все, за необхідності помішуючи, до 119°С. До речі, температура карамелі для отримання ірисок коливається від 120 ° до 130 ° залежно від того, який результат хочеться отримати. До 123 ° виходять приємні м'яко-тягучі іриски, 125 ° — досить щільні, а до 130 ° — це дуже на любителя не розмикати щелепу.

Готову іриску залити у квадратну металеву форму, вистелену харчовою плівкою або силіконову форму.

Охолодити за кімнатної температури, потім прибирати в холодильник на кілька годин. Охолоджений пласт нарізати на іриски будь-якої форми. Зверху іриски також можна присипати сіллю, наприклад, Fleur de sel.

Нагадаємо, як приготувати у домашніх умовах цукерки "Метеорит".