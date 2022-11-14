Аппетитная намазка на хлеб: как быстро приготовить паштет из курицы

Паштет можно подавать не только со свежим хлебом, но и с поджаренным.

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Сытный паштет незаменим для тех, у кого не хватает времени для готовки каждый день. Намазка, приготовленная по рецепту из блога "Ваш кулинар", станет отличным вариантом для намазки на хлеб, когда очень хочется перекусить что-то вкусное и питательное. Его приготовление не займет много времени, а употреблять готовый паштет можно несколько дней, храня его в холодильнике.

Куриный паштет

Ингредиенты:

Куриное филе – 400 гр;

Лук – 100 гр;

Морковь – до 100 гр;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Сливочный сыр или масло – 70 гр;

Соль;

Масло для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе отварить. Лук порезать и обжарить в течение трех минут на растительном масле. Добавить тертую морковь и чеснок и жарить еще пять минут.

В блендер сложить филе, лук, морковь, соль, сливочный сыр и соль, все перебить в однородную массу. Паштет готов. Подавать его можно с поджаренным или тостовым хлебом. Вкус паштета лучше, когда он холодный.

Ранее мы писали, как приготовить аппетитный паштет из сельди, сыра и моркови, который также будет отличной намазкой на хлеб и добавкой к бутербродам.