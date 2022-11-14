Апетитна намазка на хліб: як приготувати паштет з курки
Паштет можна подавати не лише зі свіжим хлібом, а й із підсмаженим.
Ситний паштет незамінний для тих, у кого не вистачає часу для приготування чогось щодня. Намазка, приготовлена за рецептом з блогу "Ваш кулінар", стане чудовим варіантом, коли дуже хочеться перекусити щось смачне та поживне. Її приготування не займе багато часу, а вживати готовий паштет можна кілька днів, зберігаючи його в холодильнику.
Курячий паштет
Складові:
- Куряче філе — 400 г;
- Цибуля — 100 г;
- Морква — до 100 г;
- Часник — 1-2 зубчики;
- Вершковий сир чи масло — 70 г;
- Сіль;
- Олія для смаження.
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити. Цибулю порізати і обсмажити протягом трьох хвилин на олії. Додати терту моркву та часник і смажити ще п'ять хвилин.
У блендер скласти філе, цибулю, моркву, сіль, вершковий сир та сіль, все перебити в однорідну масу. Паштет готовий. Подавати його можна із підсмаженим або тостовим хлібом. Смак паштету кращий, коли він холодний.
Раніше ми писали, як приготувати апетитний паштет з оселедця, сиру та моркви, який також буде чудовою намазкою на хліб та добавкою до бутербродів.