Апетитна намазка на хліб: як приготувати паштет з курки

Паштет можна подавати не лише зі свіжим хлібом, а й із підсмаженим.

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Ситний паштет незамінний для тих, у кого не вистачає часу для приготування чогось щодня. Намазка, приготовлена за рецептом з блогу "Ваш кулінар", стане чудовим варіантом, коли дуже хочеться перекусити щось смачне та поживне. Її приготування не займе багато часу, а вживати готовий паштет можна кілька днів, зберігаючи його в холодильнику.

Курячий паштет

Складові:

Куряче філе — 400 г;

Цибуля — 100 г;

Морква — до 100 г;

Часник — 1-2 зубчики;

Вершковий сир чи масло — 70 г;

Сіль;

Олія для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити. Цибулю порізати і обсмажити протягом трьох хвилин на олії. Додати терту моркву та часник і смажити ще п'ять хвилин.

У блендер скласти філе, цибулю, моркву, сіль, вершковий сир та сіль, все перебити в однорідну масу. Паштет готовий. Подавати його можна із підсмаженим або тостовим хлібом. Смак паштету кращий, коли він холодний.

Раніше ми писали, як приготувати апетитний паштет з оселедця, сиру та моркви, який також буде чудовою намазкою на хліб та добавкою до бутербродів.