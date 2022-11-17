Вкусные блины из прокисшего молока: быстрый рецепт аппетитного блюда

Если молоко прокисло и у него испортился вкус, не спешите его выливать.

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Очень часто бывает, что купленное молоко проскисло и уже не подходит для питья или приготовления каш. Однако не спешите выливать его, поскольку из него можно приготовить очень вкусные блины, которые получаются тонкими, нежными и довольно крепкими для того, чтобы в них можно было завернуть начинку. Их можно сделать сладкими, добавив в тесто сахар, и подавать потом с медом, сгущенкой или вареньем.

Рецепт блинов из прокисшего молока

Ингредиенты:

Прокисшее молоко – 500 гр;

Мука – 1 стакан;

Яйца – 2 шт;

Растительное масло – 2 ст. л;

Соль – щепотка;

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Молоко вылить в глубокую миску, туда же добавить яйца и растительное масло, все хорошо взбить до однородности миксером или венчиком. Затем в полученную массу ввести дважды просеянную муку, соль и сахар и снова все хорошо перемешать. В идеале должно получиться однородное тесто без комочков, напоминающее по консистенции густую сметану.

Сковородку, на которой будут жариться блины, хорошо разогреть и смазать растительным маслом. Это важный момент: масло не наливается, а именно смазывается дно. Лучше всего для этого использовать силиконовую кисточку.

Тесто на сковородку наливать половником, держа ее под наклоном, чтобы масса растеклась по всей сковородке.

Жарить блины необходимо на среднем огне. Когда одна сторона подрумяниться, с помощью лопатки перевернуть ее на другую сторону и еще немного поджарить.

Горячие блины подать на стол.

Напомним, как приготовить блины без молока и яиц, а также что надо сделать, чтобы получились ажурные блинчики.