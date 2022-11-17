Смачні млинці з кислого молока: швидкий рецепт апетитної страви

Якщо молоко прокисло і у нього зіпсувався смак, не поспішайте виливати його.

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Дуже часто буває, що куплене молоко прокисло і вже не підходить для пиття чи приготування каш. Однак не поспішайте виливати його, оскільки з нього можна приготувати дуже смачні млинці, які виходять тонкими, ніжними та досить міцними для того, щоб у них можна було загорнути начинку. Їх можна зробити солодкими, додавши в тісто цукор, і подавати потім з медом, згущеним молоком або варенням.

Рецепт млинців з кислого молока

Складові:

Кисле молоко – 500 г;

Борошно – 1 склянка;

Яйця – 2 шт.;

Рослинна олія – 2 ст. л;

Сіль – щіпка;

Цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Молоко вилити в глибоку миску, туди ж додати яйця та олію, все добре збити до однорідності міксером або віничком для збивання. Потім в отриману масу ввести двічі борошно, що просіює, сіль і цукор і знову все добре перемішати. В ідеалі має вийти однорідне тісто без грудочок, що нагадує за консистенцією густу сметану.

Сковорідку, на якій смажаться млинці, добре розігріти й змастити олією. Це важливий момент: олія не наливається, а саме змащується дно. Найкраще для цього використовувати силіконовий пензлик.

Тісто на сковорідку наливати ополоником, тримаючи її під нахилом, щоб маса розтеклася по всій сковорідці.

Смажити млинці потрібно на середньому вогні. Коли один бік підрум'янитися, за допомогою лопатки перевернути її на інший бік і ще трохи підсмажити.

Гарячі млинці подати на стіл.

Нагадаємо, як приготувати млинці без молока та яєць, а також що треба зробити, щоб вийшли ажурні млинці.