Что приготовить на ужин: 5 простых и недорогих блюд
Все эти блюда быстро готовятся и получаются очень вкусными и сытными.
Вопрос, что приготовить на ужин, чтобы было быстро и вкусно, задает себе каждая хозяйка. Кулинарный блогер Юлия Шевчук предлагает простое решение и рекомендует целых пять блюд на выбор.
Испанская тортилья
Ингредиенты:
- Луковица крупная – 1 шт;
- Картофель – 2-3 шт;
- Яйца – 4 шт;
- Куркума – 1 ч. л;
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Лук нарезать тонкими полукольцами. На разогретую сковородку налить подсолнечное или оливковое масло, высыпать лук, разровнять его равномерно по сковородке и посыпать чайной ложкой сахара. Так лук станет вкуснее, мягче и закарамелизируется. Оставить лук тушиться и перейти к нарезанию картофеля. Каждую картофелину разрезать на четыре части, а затем – на тоненькие пластины. Важно, чтобы все они были одинаковой толщины, не слишком тонкие, но и не слишком большие.
Порезанный картофель отправить в сковородку, где тушиться лук и все вместе обжарить на среднем огне. Картошка должна стать мягкой и немного зарумяниться.
Пока картошка жарится, в глубокую емкость вбить четыре яйца, добавить соль, куркуму и перец, все хорошо перемешать до однородной массы.
В получившуюся смесь выложить картошку, причем делать это так, чтобы масло со сковороды не попало в миску с яйцами. Все хорошо перемешать и оставить на 15 минут.
Затем выложить эту массу на сковородку, жарить минуту, а затем убавить огонь и жарить еще две минуты. После этого с помощью тарелки перевернуть омлет и жарить его с другой стороны: сначала на сильном огне минуту, затем – две минуты на среднем. Готовый омлет выложить на блюдо и можно подавать на стол.
Гречневая запеканка с начинкой
Ингредиенты:
- Вода – 250 гр;
- Гречка – 130 гр;
- Луковица – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Куриное филе – 250 гр;
- Яйца – 3 шт;
- Сыр – 50 гр (по желанию);
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Промытую гречку залить водой и варить до полуготовности. Для приготовления блюда можно взять и уже готовую гречку, которая осталась от предыдущего приготовления. Пока гречка вариться, лук порезать, мелко, морковь натереть на мелкой терке, куриное филе нарезать на небольшие кусочки.
В глубокую посудину высыпать гречку. Крупа должна быть рассыпчатой и не разваренной. Туда же отправить лук, морковь, куриное филе и разбить три яйца. Добавить соль, перец и специи, все хорошо перемешать.
Получившуюся массу выложить в емкость для запекания, все хорошо разровнять. Запекать 30-40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. За пять минут до готовности можно посыпать запеканку тертым сыром (по желанию). Подавать на стол блюдо надо горячим.
Мясо с тыквой и картошкой
Ингредиенты:
- Свинина (или другое мясо) – 500 гр;
- Морковь сладкая крупная – 1 шт.;
- Картофель (крупные клубни) – 3-4 шт.;
- Тыква (желательно сорта "Мускатная", ) – 300-400 гр;
- Лук репчатый – 1 шт;
- Сливочное масло – 30-50 гр;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Соль и специи по вкусу;
- Вода.
Способ приготовления:
В сотейнике растопить сливочное масло, выложить свинину, порезанную на небольшие кусочки, обжарить на среднем огне. Добавить мелко порезанный лук, натертую на мелкой терке морковь, мелко нарезанный чеснок, картофель и немного воды. Положить лавровый лист, соль и черный перец. Тушить на небольшом огне минут 20, а затем добавить порезанную кусочками тыкву, пряные травы, специи для мяса и тушить еще минут 10.
Куриные грудки со шпинатом и сыром
Ингредиенты:
- Шпинат – 1 пучок;
- Куриная грудка – 2-3 шт;
- Брынза или сыр – 50-60 гр;
- Соль, перец, специи – по вкусу;
- Оливковое масло
Способ приготовления:
Шпинат измельчить в блендере. Брынзу нарезать маленькими кубиками (сыр – натереть на терке). Куриную грудку разрезать вдоль, посыпать солью и специями, выложить на одну половину шпинат, а сверху – измельченный сыр и накрыть второй половинкой. Переложить грудки в емкость для запекания, сверху каждую смазать оливковым маслом и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут, ничем не накрывая.
Кус-кус с овощами
Ингредиенты:
- Кус-кус – 250 гр;
- Горячая вода – 250 мл;
- Оливковое масло – 2 ст. л;
- Овощи по вкусу;
- Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Кус-кус всыпать в небольшую кастрюлю и залить кипятком в пропорции 1/1. Оставить на 10 минут. Пока он настаивается, необходимо приготовить овощи. На разогретую с растительным маслом сковороду высыпать овощи. Лучше всего подойдет смесь замороженных овощей из супермаркета, но можно взять и из своих замороженных заготовок, какие нравятся. Обжарить овощи, и когда они зарумянятся и будут готовы, в сковородку высыпать кус-кус, все перемешать, посолить и можно подавать на стол.
В качестве десерта к такому ужину можно приготовить чизкейк за 5 минут.