Що приготувати на вечерю: 5 простих та недорогих страв

Всі ці страви швидко готуються і виходять дуже смачними та ситними.

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Питання, що приготувати на вечерю, щоб було швидко та смачно, ставить собі кожна господиня. Кулінарна блогерка Юлія Шевчук пропонує просте рішення та рекомендує цілих п'ять страв на вибір.

Іспанська тортилья

Складові:

Цибулина велика – 1 шт.;

Картопля – 2-3 шт.;

Яйця – 4 шт.;

Куркума – 1 ч. л.;

Сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. На розігріту сковорідку налити соняшникову чи оливкову олію, висипати цибулю, розрівняти її рівномірно по сковорідці та посипати чайною ложкою цукру. Так цибуля стане смачнішою, м'якшою і закарамелізується. Залишити цибулю тушкувати і перейти до нарізання картоплі. Кожну картоплину розрізати на чотири частини, а потім на тоненькі пластини. Важливо, щоб усі вони були однакової товщини, не надто тонкі, але й не надто великі.

Порізану картоплю відправити в сковорідку, де тушкувати цибулю і разом обсмажити на середньому вогні. Картопля має стати м'якою і трохи зарум'янитися.

Поки картопля смажиться, у глибоку місткість додати чотири яйця, додати сіль, куркуму та перець, все добре перемішати до однорідної маси.

У суміш викласти картоплю, причому робити це так, щоб олія зі сковороди не потрапила в миску з яйцями. Все добре перемішати та залишити на 15 хвилин.

Потім викласти цю масу на сковорідку, смажити хвилину, потім зменшити вогонь і смажити ще дві хвилини. Після цього за допомогою тарілки перевернути омлет і смажити його з іншого боку: спочатку на сильному вогні хвилину, потім дві хвилини на середньому. Готовий омлет викласти на блюдо і подавати на стіл.

[ + – ] Іспанська тортилья

Гречана запіканка з начинкою

Складові:

Вода – 250 г;

Гречка – 130 г;

Цибулина – 1 шт.;

Морква – 1 шт.;

Куряче філе — 250 г;

Яйця – 3 шт.;

Сир – 50 г (за бажанням);

Сіль, перець, спеції – до смаку

Спосіб приготування:

Промиту гречку залити водою та варити до напівготовності. Для приготування страви можна взяти вже готову гречку, яка залишилася від попереднього приготування. Поки гречка вариться, цибулю порізати, дрібно, моркву натерти на дрібній тертці, куряче філе нарізати на невеликі шматочки.

У глибоку посудину висипати гречку. Крупа має бути розсипчастою і не розвареною. Туди ж відправити цибулю, моркву, куряче філе та розбити три яйця. Додати сіль, перець та спеції, все добре перемішати.

Масу, що вийшла, викласти в місткість для запікання, все добре розрівняти. Запікати 30-40 хвилин в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. За п'ять хвилин до готовності можна посипати запіканку тертим сиром (за бажанням). Подавати на стіл страву треба гарячою.

[ + – ] Запіканка з м'ясом, гречкою та сиром

М'ясо з гарбузом та картоплею

Складові:

Свинина (або інше м'ясо) — 500 г;

Морква солодка велика — 1 шт.;

Картопля (великі бульби) — 3-4 шт.;

Гарбуз (бажано сорту "Мускатний") — 300-400 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Вершкове масло — 30-50 г;

Часник — 2-3 зубчики;

Сіль та спеції до смаку;

Вода.

Спосіб приготування:

У сотейнику розтопити вершкове масло, викласти свинину, порізану на невеликі шматочки, обсмажити на середньому вогні. Додати дрібно порізану цибулю, натерту на дрібній тертці моркву, дрібно нарізаний часник, картопля і трохи води. Покласти лавровий лист, сіль та чорний перець. Тушкувати на невеликому вогні хвилин 20, а потім додати порізаний шматочками гарбуз, пряні трави, спеції для м'яса і готувати ще хвилин 10.

[ + – ] Печеня з гарбузом та картоплею

Курячі грудки зі шпинатом та сиром

Складові:

Шпинат – 1 пучок;

Куряча грудка – 2-3 шт.;

Бринза чи сир – 50-60 г;

Сіль, перець, спеції – до смаку;

Оливкова олія.

Спосіб приготування:

Шпинат подрібнити у блендері. Бринзу нарізати дрібними кубиками (сир — натерти на тертці). Курячі грудки розрізати вздовж, посипати сіллю і спеціями, викласти на одну половину шпинат, а зверху — подрібнений сир і накрити другою половинкою. Перекласти грудки в місткість для запікання, кожну змастити оливковою олією і відправити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 30-35 хвилин, нічим не накриваючи.

[ + – ] Куряча грудинка зі шпинатом та сиром

Кус-кус з овочами

Складові:

Кус-кус – 250 г;

Гаряча вода – 250 мл;

Оливкова олія – 2 ст. л.;

Овочі до смаку;

Сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Кус-кус всипати в невелику каструлю та залити окропом у пропорції 1/1. Залишити на 10 хвилин. Поки він готується, необхідно приготувати овочі. На розігріту з олією сковороду висипати овочі. Найкраще підійде суміш заморожених овочів із супермаркету, але можна взяти і зі своїх заморожених заготовок, які подобаються. Обсмажити овочі, і коли вони зарум'яняться і будуть готові, в сковорідку висипати кус-кус, все перемішати, посолити і можна подавати на стіл.

Як десерт до такої вечері можна приготувати чизкейк за 5 хвилин.