Вкусные выходные: классический крабовый салат с кукурузой

Огурец, который добавляется в салат, придает ему "летний" вкус.

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На выходных каждая хозяйка хочет порадовать родных и близких каким-нибудь небанальным и вкусным блюдом. Предлагаем приготовить легкий, сытный и яркий салат с крабовыми палочками, без риса, но с кукурузой. Он станет прекрасным дополнением как к основным блюдам, так и вполне может быть самостоятельным блюдом.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Сладкая консервированная кукуруза – 100 гр;

Яйцо – 2 шт;

Свежий огурец – 1 шт;

Крабовые палочки – 100 гр;

Укроп (по желанию) – несколько веточек;

Майонез – 2-3 ст. л;

Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Если крабовые палочки замороженные, то достать их и разморозить до комнатной температуры. Отварить яйца, залить их холодной водой и только после остывания Крабовые палочки нарезать кубиками, такого же размера нарезать яйца. Огурец очистить от зеленой кожуры и тоже порезать на такие же кубики, как палочки и яйца. Кукурузу высыпать на сито, чтобы стекла жидкость, и тоже добавить в миску.

Все посолить, поперчить, при желании порезать укроп и заправить майонезом. Майонез можно брать любой, какой больше нравится. Поставить салат на полчаса в холодильник, чтобы он пропитался. Тогда блюдо будет вкуснее.

Напомним, как приготовить классический винегрет и салат "Венеция".