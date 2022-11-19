Смачні вихідні: класичний крабовий салат із кукурудзою

Огірок, який додається до салату, надає йому "літнього" смаку.

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На вихідних кожна господиня хоче порадувати рідних та близьких якоюсь небанальною та смачною стравою. Пропонуємо приготувати легкий, ситний та яскравий салат із крабовими паличками, без рису, але з кукурудзою. Він стане чудовим доповненням як до основних страв, так і цілком може бути самостійною стравою.

Салат з крабовими паличками

Складові:

Солодка консервована кукурудза – 100 г;

Яйце – 2 шт.;

Свіжий огірок – 1 шт.;

Крабові палички – 100 г;

Кріп (за бажанням) – кілька гілочок;

Майонез – 2-3 ст. л.;

Сіль, перець чорний мелений – до смаку.

Спосіб приготування:

Якщо крабові палички заморожені, дістати їх і розморозити до кімнатної температури. Відварити яйця, залити їх холодною водою і тільки після охолодження почистити. Крабові палички нарізати кубиками, такого ж розміру нарізати яйця. Огірок очистити від зеленої шкірки і також порізати на такі ж кубики, як палички та яйця. Кукурудзу висипати на сито, щоб стекла рідина, і додати в миску.

Все посолити, поперчити, за бажання порізати кріп і заправити майонезом. Майонез можна брати будь-який, який більше подобається. Поставити салат на пів години в холодильник, щоб він просочився. Тоді страва буде смачнішою.

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