Салат "Праздничный": пошаговый рецепт сытного и вкусного блюда
Такой салат украсит праздничный стол и разнообразит его.
Вкусных салатов много не бывает, а поскольку до новогодних праздников осталось не так долго, пришла пора продумывать меню и вносить в него новые позиции. Например, отличным украшением стола и способом удивить гостей своим кулинарным мастерством станет салат "Праздничный". В его составе есть куриное мясо, ветчина, сыр и овощи, что делает его невероятно вкусным.
Салат "Праздничный"
Ингредиенты:
- Вареное куриное мясо – 300 гр;
- Ветчина – 250 гр;
- Маринованные огурцы – 3-4 шт;
- Помидоры свежие – 2-3 шт;
- Вареные куриные яйца – 3 шт;
- Твердый сыр – 50 гр;
- Зелень;
- Майонез для заправки;
- Соль по вкусу. Главное – не переборщить с солью, учитывая на наличие в салате маринованных огурцов и ветчины.
Способ приготовления:
Куриное мясо порезать на небольшие кусочки, сыр натереть на терке и добавить в глубокую миску к мясу. Ветчину порезать тонкой соломкой и добавить в салат. Огурцы также лучше нарезать тонкой соломкой, как и яйца.
Помидоры порезать небольшими кубиками и добавить в салат.
Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом.
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