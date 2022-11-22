Салат "Праздничный": пошаговый рецепт сытного и вкусного блюда

Такой салат украсит праздничный стол и разнообразит его.

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Вкусных салатов много не бывает, а поскольку до новогодних праздников осталось не так долго, пришла пора продумывать меню и вносить в него новые позиции. Например, отличным украшением стола и способом удивить гостей своим кулинарным мастерством станет салат "Праздничный". В его составе есть куриное мясо, ветчина, сыр и овощи, что делает его невероятно вкусным.

Салат "Праздничный"

Ингредиенты:

Вареное куриное мясо – 300 гр;

Ветчина – 250 гр;

Маринованные огурцы – 3-4 шт;

Помидоры свежие – 2-3 шт;

Вареные куриные яйца – 3 шт;

Твердый сыр – 50 гр;

Зелень;

Майонез для заправки;

Соль по вкусу. Главное – не переборщить с солью, учитывая на наличие в салате маринованных огурцов и ветчины.

Способ приготовления:

Куриное мясо порезать на небольшие кусочки, сыр натереть на терке и добавить в глубокую миску к мясу. Ветчину порезать тонкой соломкой и добавить в салат. Огурцы также лучше нарезать тонкой соломкой, как и яйца.

Помидоры порезать небольшими кубиками и добавить в салат.

Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом.

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