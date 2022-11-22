Салат "Святковий": покроковий рецепт ситної та смачної страви
Такий салат прикрасить святковий стіл та урізноманітнить його.
Смачних салатів багато не буває, а оскільки до новорічних свят залишилося не так довго, настав час продумувати меню і вносити в нього нові позиції. Наприклад, чудовою прикрасою столу та способом здивувати гостей своєю кулінарною майстерністю стане салат "Святковий". У його складі є куряче м'ясо, шинка, сир та овочі, що робить його неймовірно смачним.
Салат "Святковий"
Складові:
- Варене куряче м'ясо – 300 г;
- Шинка – 250 г;
- Мариновані огірки – 3-4 шт.;
- Помідори свіжі – 2-3 шт.;
- Варені курячі яйця – 3 шт.;
- Твердий сир – 50 г;
- Зелень;
- Майонез для заправки;
- Сіль до свого смаку. Головне – не переборщити із сіллю, враховуючи наявність у салаті маринованих огірків і шинки.
Спосіб приготування:
Куряче м'ясо порізати на невеликі шматочки, натерти сир на тертці і додати в глибоку миску до м'яса. Шинку порізати тонкою соломкою і додати салат. Огірки також найкраще нарізати тонкою соломкою, як і яйця.
Помідори нарізати невеликими кубиками і додати в салат.
Усі інгредієнти перемішати та заправити майонезом.
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