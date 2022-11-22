Салат "Святковий": покроковий рецепт ситної та смачної страви

Такий салат прикрасить святковий стіл та урізноманітнить його.

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Смачних салатів багато не буває, а оскільки до новорічних свят залишилося не так довго, настав час продумувати меню і вносити в нього нові позиції. Наприклад, чудовою прикрасою столу та способом здивувати гостей своєю кулінарною майстерністю стане салат "Святковий". У його складі є куряче м'ясо, шинка, сир та овочі, що робить його неймовірно смачним.

Салат "Святковий"

Складові:

Варене куряче м'ясо – 300 г;

Шинка – 250 г;

Мариновані огірки – 3-4 шт.;

Помідори свіжі – 2-3 шт.;

Варені курячі яйця – 3 шт.;

Твердий сир – 50 г;

Зелень;

Майонез для заправки;

Сіль до свого смаку. Головне – не переборщити із сіллю, враховуючи наявність у салаті маринованих огірків і шинки.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо порізати на невеликі шматочки, натерти сир на тертці і додати в глибоку миску до м'яса. Шинку порізати тонкою соломкою і додати салат. Огірки також найкраще нарізати тонкою соломкою, як і яйця.

Помідори нарізати невеликими кубиками і додати в салат.

Усі інгредієнти перемішати та заправити майонезом.

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