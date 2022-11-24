Просто и вкусно. Как приготовить шоколадный торт на сковороде

Обычно для приготовления тортов требуется духовка, но если ее нет, вполне возможно приготовить этот десерт на сковороде.

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Если вы хотите приготовить торт, но доступа к духовке у вас нет, то для воплощения этой идеи в жизнь вполне достаточно плиты и сковороды.

Вам понадобится набор доступных продуктов и немного времени.

Шоколадный торт на сковороде

Ингредиенты:

Три яйца;

Кефир — 180 мл;

Сахар – 20 гр (можно использовать заменитель сахара);

Какао — 40 гр;

Овсяные хлопья — 80 гр;

Разрыхлитель — 10 гр;

Сыр маскарпоне — 500 гр (или любой другой творожный сыр);

Мягкий творог — 150 гр;

Щепотка ванилина.

Взбейте венчиком яйца, сахар, кефир. Добавьте разрыхлитель, какао и измельченные овсяные хлопья.

Лучше использовать антипригарную сковороду. Смажьте ее капелькой масла. Хорошенько разогрейте, уменьшите огонь до минимума и выпекайте коржи с двух сторон. Если они получатся неровными, вы всегда можете подровнять их ножом.

Поставьте готовые коржи остывать. И начинайте готовить крем. Взбейте миксером маскарпоне и творог, внимание, они должны быть холодными. Добавьте ванилин и сахар.

Крем должен получится не слишком густым, если вам покажется, что он плотноват – добавьте немного кефира.

Соберите торт, обильно смазывая коржи кремом. При желании весь торт можно обмазать кремом и украсить верхушку свежими ягодами, фруктами, или шоколадными каплями.

Поставьте торт на полчаса в холодильник, чтобы коржи пропитались кремом.

Напомним, на сковороде вы можете приготовить традиционный торт "Медовик", а без выпечки вы можете сделать еще одно традиционное лакомство – торт "Сметанник".