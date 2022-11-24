Просто та смачно. Як приготувати шоколадний торт на сковороді
Зазвичай для приготування тортів потрібна духовка, але якщо її немає, можна приготувати цей десерт на сковороді.
Якщо ви хочете приготувати торт, але доступу до духовки у вас немає, то для втілення цієї ідеї в життя достатньо плити й сковороди.
Вам знадобиться набір доступних продуктів та небагато часу.
Шоколадний торт на сковороді
Складові:
- Три яйця;
- Кефір — 180 мл;
- Цукор — 20 г (можна використовувати замінник цукру);
- Какао — 40 г;
- Вівсяні пластівці — 80 г;
- Розпушувач — 10 г;
- Сир маскарпоне – 500 г (або будь-який інший сирний сир);
- М'який сир – 150 г;
- Дрібка ваніліну.
Збийте віночком яйця, цукор, кефір. Додайте розпушувач, какао та подрібнені вівсяні пластівці.
Краще використовувати антипригарну сковороду. Змастіть її крапелькою олії. Добре розігрійте, зменште вогонь до мінімуму і випікайте коржі з обох боків. Якщо вони вийдуть нерівними, ви завжди можете підрівняти їх ножем.
Поставте готові коржі остигати. І починайте готувати крем. Збийте міксером маскарпоне та сир, увага, вони мають бути холодними. Додайте ванілін та цукор.
Крем повинен вийти не надто густим, якщо вам здасться, що він щільний — додайте трохи кефіру.
Складіть торт, рясно змащуючи коржі кремом. За бажання весь торт можна обмастити кремом і прикрасити верхівку свіжими ягодами, фруктами або шоколадними краплями.
Поставте торт на пів години в холодильник, щоб коржі просочилися кремом.
Нагадаємо, на сковороді ви можете приготувати традиційний торт "Медовик", а без випічки ви можете зробити ще одні традиційні ласощі — торт "Сметанник".