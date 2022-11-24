Просто та смачно. Як приготувати шоколадний торт на сковороді

Зазвичай для приготування тортів потрібна духовка, але якщо її немає, можна приготувати цей десерт на сковороді.

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Якщо ви хочете приготувати торт, але доступу до духовки у вас немає, то для втілення цієї ідеї в життя достатньо плити й сковороди.

Вам знадобиться набір доступних продуктів та небагато часу.

Шоколадний торт на сковороді

Складові:

Три яйця;

Кефір — 180 мл;

Цукор — 20 г (можна використовувати замінник цукру);

Какао — 40 г;

Вівсяні пластівці — 80 г;

Розпушувач — 10 г;

Сир маскарпоне – 500 г (або будь-який інший сирний сир);

М'який сир – 150 г;

Дрібка ваніліну.

Збийте віночком яйця, цукор, кефір. Додайте розпушувач, какао та подрібнені вівсяні пластівці.

Краще використовувати антипригарну сковороду. Змастіть її крапелькою олії. Добре розігрійте, зменште вогонь до мінімуму і випікайте коржі з обох боків. Якщо вони вийдуть нерівними, ви завжди можете підрівняти їх ножем.

Поставте готові коржі остигати. І починайте готувати крем. Збийте міксером маскарпоне та сир, увага, вони мають бути холодними. Додайте ванілін та цукор.

Крем повинен вийти не надто густим, якщо вам здасться, що він щільний — додайте трохи кефіру.

Складіть торт, рясно змащуючи коржі кремом. За бажання весь торт можна обмастити кремом і прикрасити верхівку свіжими ягодами, фруктами або шоколадними краплями.

Поставте торт на пів години в холодильник, щоб коржі просочилися кремом.

Нагадаємо, на сковороді ви можете приготувати традиційний торт "Медовик", а без випічки ви можете зробити ще одні традиційні ласощі — торт "Сметанник".