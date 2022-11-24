Быстрый перекус: сырные шарики с крабовыми палочками

Приготовление этого блюда займет совсем немного времени.

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Шарики из плавленого сыра с крабовыми палочками и семгой (по желанию) – хороший вариант перекуса, а также отличная добавка на праздничный стол, поскольку выглядят они очень красиво, а вкус не оставит равнодушным никого. Как приготовить это блюдо, рассказала Наталья Чагай.

Сырные шарики с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Плавленый сыр – 200 гр;

Крабовые палочки (или крабовое мясо) – 200 гр;

Слабосоленая семга – 50-100 гр;

Чеснок – по вкусу;

Укроп – пучок;

Майонез для заправки.

Способ приготовления:

Плавленый сыр слегка подморозить, чтобы он стал тверже, и натереть на крупной терке. То же сделать с крабовыми палочками. Подмороженные они будут лучше держать форму при измельчении через терку.

Семгу порезать на мелкие кусочки.

Все ингредиенты сложить в одну посудину, добавить пропущенный через пресс чеснок и майонез, немного порезанного укропа, все хорошо перемешать. Майонеза добавлять ровно столько, чтобы он держал всю массу.

Влажными руками скатать небольшие шарики, обвалять их в мелко нарезанном укропе и красиво выложить на блюдо.

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