Быстрый перекус: сырные шарики с крабовыми палочками
Приготовление этого блюда займет совсем немного времени.
Шарики из плавленого сыра с крабовыми палочками и семгой (по желанию) – хороший вариант перекуса, а также отличная добавка на праздничный стол, поскольку выглядят они очень красиво, а вкус не оставит равнодушным никого. Как приготовить это блюдо, рассказала Наталья Чагай.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Плавленый сыр – 200 гр;
- Крабовые палочки (или крабовое мясо) – 200 гр;
- Слабосоленая семга – 50-100 гр;
- Чеснок – по вкусу;
- Укроп – пучок;
- Майонез для заправки.
Способ приготовления:
Плавленый сыр слегка подморозить, чтобы он стал тверже, и натереть на крупной терке. То же сделать с крабовыми палочками. Подмороженные они будут лучше держать форму при измельчении через терку.
Семгу порезать на мелкие кусочки.
Все ингредиенты сложить в одну посудину, добавить пропущенный через пресс чеснок и майонез, немного порезанного укропа, все хорошо перемешать. Майонеза добавлять ровно столько, чтобы он держал всю массу.
Влажными руками скатать небольшие шарики, обвалять их в мелко нарезанном укропе и красиво выложить на блюдо.
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