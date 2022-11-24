Швидкий перекус: сирні кульки з крабовими паличками

Приготування цієї страви займе зовсім небагато часу.

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Кульки з плавленого сиру з крабовими паличками та сьомгою (за бажанням) — гарний варіант перекусу, а також відмінна добавка на святковий стіл, оскільки вони виглядають дуже красиво, а смак не залишить байдужим нікого. Як приготувати цю страву, розповіла Наталія Чагай.

Сирні кульки з крабовими паличками

Складові:

Плавлений сир — 200 г;

Крабові палички (або крабове м'ясо) — 200 г;

Слабосолона сьомга — 50-100 г;

Часник — до смаку;

Кріп — пучок;

Майонез для заправки.

Спосіб приготування:

Плавлений сир злегка підморозити, щоб він став твердішим, і натерти на великій тертці. Те саме зробити з крабовими паличками. Підморожені краще триматимуть форму під час подрібнення через тертку.

Сьомгу порізати на дрібні шматочки.

Всі інгредієнти скласти в одну посудину, додати пропущений через часникочавку часник і майонез, трохи порізаного кропу, все добре перемішати. Майонезу додавати рівно стільки, щоб він тримав усю масу.

Вологими руками скачати невеликі кульки, обваляти їх у дрібно нарізаному кропі та гарно викласти на блюдо.

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