Швидкий перекус: сирні кульки з крабовими паличками
Приготування цієї страви займе зовсім небагато часу.
Кульки з плавленого сиру з крабовими паличками та сьомгою (за бажанням) — гарний варіант перекусу, а також відмінна добавка на святковий стіл, оскільки вони виглядають дуже красиво, а смак не залишить байдужим нікого. Як приготувати цю страву, розповіла Наталія Чагай.
Сирні кульки з крабовими паличками
Складові:
- Плавлений сир — 200 г;
- Крабові палички (або крабове м'ясо) — 200 г;
- Слабосолона сьомга — 50-100 г;
- Часник — до смаку;
- Кріп — пучок;
- Майонез для заправки.
Спосіб приготування:
Плавлений сир злегка підморозити, щоб він став твердішим, і натерти на великій тертці. Те саме зробити з крабовими паличками. Підморожені краще триматимуть форму під час подрібнення через тертку.
Сьомгу порізати на дрібні шматочки.
Всі інгредієнти скласти в одну посудину, додати пропущений через часникочавку часник і майонез, трохи порізаного кропу, все добре перемішати. Майонезу додавати рівно стільки, щоб він тримав усю масу.
Вологими руками скачати невеликі кульки, обваляти їх у дрібно нарізаному кропі та гарно викласти на блюдо.
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