Свечи, горелки и сухой спирт: украинцы показали, как готовят еду при отключениях света (видео)

Из-за регулярных отключений электричества украинцы учатся готовить еду в новых условиях.

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В условиях регулярного отключения электричества из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы учатся готовить еду в новых условиях. В социальной сети TikTok люди продемонстрировали лайфхаки, как приготовить блюда с помощью свечей, газовой горелки и сухого спирта.

Первый вариант — туристическая газовая горелка, с помощью которой можно разогреть уже готовую еду или что-то приготовить. Цена в украинских магазинах стартует от 400 грн.

Второй вариант — свечи. На видео показано, как над тремя большими свечами разместили кастрюлю, которую закрепили над огнем с помощью веревок. С помощью такого способа, вероятно, можно подогреть воду или сварить что-то.

Также над свечами люди подогревают сосиски и сыр, а некоторые даже пытаются пожарить курицу.

Третий вариант — сухой спирт. Его можно поставить в алюминиевую емкость и поджечь. Над огнем можно подогреть и приготовить разные блюда. Например, на видео показано, что женщине удалось разогреть воду, пожарить блины и подогреть сосиски своим детям во время блэкаута.

Кроме того, украинцы показали, как можно погладить вещи без электричества. Над газовой плиткой можно поставить кастрюлю наверх дном. На нее поставить утюг и дождаться, пока его поверхность не нагреется.

Напомним, 26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил украинцев о вероятности нового обстрела РФ и блэкаута на следующей недели. Он призвал украинцев сделать запасы продуктов в сухом виде.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что отключений света в Украине может быть больше. По его словам, возможностей генерировать энергию все еще недостаточно и есть риск, что украинцы чаще будут без света в дальнейшем.