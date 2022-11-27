Свічки, пальники та сухий спирт: українці показали, як готують їжу при відключеннях світла (відео)

Через регулярні відключення електрики українці навчаються готувати їжу в нових умовах.

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В умовах регулярного відключення електрики через російські обстріли енергетичної інфраструктури українці навчаються готувати їжу в нових умовах. У соціальній мережі TikTok люди продемонстрували лайфхаки, як приготувати страви за допомогою свічок, газового пальника та сухого спирту.

Перший варіант — туристичний газовий пальник, за допомогою якого можна розігріти вже готову їжу або щось приготувати. Ціна в українських магазинах стартує від 400 грн.

Другий варіант — свічки. На відео показано, як над трьома свічками розмістили каструлю, яку закріпили над вогнем за допомогою мотузок. За допомогою такого способу, напевно, можна підігріти воду або зварити щось.

Також над свічками люди підігрівають сосиски та сир, а деякі навіть намагаються посмажити курку.

Третій варіант — сухий спирт. Його можна поставити в алюмінієву ємність та підпалити. Над вогнем можна підігріти та приготувати різні страви. Наприклад, на відео показано, що жінці вдалося розігріти воду, посмажити млинці та підігріти сосиски своїм дітям під час блекауту.

Крім того, українці показали як можна попрасувати речі без електрики. Над газовою плиткою можна поставити каструлю догори дном. На неї поставити праску та дочекатися, поки її поверхня нагріється.

Нагадаємо, 26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив українців про ймовірність нового обстрілу РФ та блекауту наступного тижня. Він закликав українців зробити запаси продуктів у сухому вигляді.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що відключень світла в Україні може бути більше. За його словами, можливостей генерувати енергію все ще недостатньо і є ризик, що українці найчастіше будуть без світла надалі.