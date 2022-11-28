Нежнейший сметанник, который тает во рту: пошаговый рецепт

Такой сметанник отличается от чизкейка только более нежнім вкусом.

Related video

Сметанник, приготовленный по рецепту кулинарного блогера Галины (reeixit), на первый взгляд не отличить от классического чизкейка, однако на вкус он еще нежнее. Предлагаем вам порадовать этим десертом своих домочадцев.

Сметанник

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 100 гр;

Мука кукурузная – 100 гр;

Масло – 50 мл;

Молоко – 50 мл.

Для сметанной массы:

Сметана – 2 пакета любой жирности (пакет 350-370 гр);

Яйца – 3 шт;

Мука – 2 ст. л;

Банан – 1 шт;

Ванильный сахар – 1 пакетик.

Способ приготовления:

Муку пшеничную и кукурузную перемешать, добавить масло и молоко и снова все хорошо вымешать. В идеале должна получиться немного сыпучая масса. Взять форму диаметром 20-22 см, выложить основание, разровнять на дне и сформировать бортики, все хорошо утрамбовав.

Ингредиенты для сметанной начинки смешать и взбить блендером. Получившуюся массу вылить на утрамбованное основание и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на один час.

После выпечки дать сметаннику полностью остыть. Можно поставить на пару часов в холодильник.

При желании готовый сметанник можно полить глазурью или растопленным шоколадом.

Напомним, как приготовить классический сметанник и сметанник "Баунти".