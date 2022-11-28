Найніжніший сметанник, який тане в роті: покроковий рецепт

Такий сметанник відрізняється від чизкейка лише ніжнішим смаком.

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Сметанник, приготовлений за рецептом кулінарної блогерки Галини (reeixit), на перший погляд не відрізнити від класичного чизкейка, проте на смак він ще ніжніший. Пропонуємо вам порадувати цим десертом своїх домочадців.

Сметанник

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 100 г;

борошно кукурудзяне — 100 г;

масло — 50 мл;

молоко — 50 мл.

Для сметанної маси :

сметана — 2 пакети будь-якої жирності (пакет 350-370 г);

яйця — 3 шт.;

борошно — 2 ст. л;

банан — 1 шт.;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Спосіб приготування:

Борошно пшеничне та кукурудзяне перемішати, додати масло і молоко й знову все добре вимішати. В ідеалі має вийти трохи сипуча маса. Взяти форму діаметром 20-22 см, викласти основу, розрівняти на дні та сформувати бортики, все добре утрамбувавши.

Інгредієнти для сметанної начинки змішати та збити блендером. Масу, що вийшла, вилити на утрамбовану основу та відправити в розігріту до 160 градусів духовку на одну годину.

Після випікання дати сметаннику повністю охолонути. Можна поставити на кілька годин у холодильник.

За бажання готовий сметанник можна полити глазур'ю або розтопленим шоколадом.

Нагадаємо, як приготувати класичний сметанник і сметанник "Баунті".