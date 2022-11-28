Всего пять ингредиентов. Рецепт простого сырного супа с курицей

Суп из плавленого сырка долго время считался студенческим блюдом, но оно вполне может стать чуточку изысканней и украсить ваш стол.

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Плавленый сыр и курица – по сути это необходимый минимум для приготовления этого просто и очень вкусного блюда. Но если добавить в него еще немного ингредиентов, то суп получится изумительным.

Разнообразить вы его можете как угодно: присыпать хлопьями перца чили, использовать любую зелень и подавать с гренками, или сухариками. Суп готовится быстро и потребуется на него минимум ингредиентов.

Суп из плавленого сырка с курицей

Ингредиенты:

Куриное мясо — 500 гр;

Плавленый сыр — 200 гр;

Картофель — 400 гр;

Одна луковица;

Одна небольшая морковка;

Сливочное масло, соль, молотый черный перец, зелень, лавровый лист.

В кастрюлю на три литра положить мясо и налить воды. Как только бульон начнет кипеть, добавьте соль, пару горошин душистого перца и пару лавровых листиков. Варите, пока курица не будет готова. Это занимает обычно около 20 минут. Затем достаньте мясо на тарелку. Оно нам пригодится только в конце.

Для облегчения задачи – вы можете взять куриное филе, но вареным оно становится несколько суховатым, так что лучше взять филе красного куриного мяса.

Картофель почистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Плавленый сыр натрите на терке, но тогда его лучше слегка приморозить в морозилке, или просто нарежьте кубиками.

Картофель положите в кипящий бульон.

Из лука и морковки сделайте зажарку на сливочном масле, но можете обойтись и растительным. Сначала поджарьте лук, а когда он станет прозрачным – добавьте морковь. Посолите и поперчите. Готовую зажарку добавьте в суп и варить еще около 10 минут. Порежьте за это время курицу и верните ее в бульон. Варите около пяти минут, затем добавьте плавленый сыр, перемешайте и выключайте огонь. Подавайте, посыпав свежей зеленью, так же можете добавить гренки, или сухарики. Мы ранее рассказывали, как готовить вкуснейшие домашние сухарики.

Вы можете перед подачей натереть сверху немного твердого сыра, или добавить пару ломтиков пармезана.

Также вы можете научиться готовить вкусный куриный бульон. Это несложно, и у вас всегда будет основа для любого супа, с любыми ингредиентами.