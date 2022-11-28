Усього п'ять інгредієнтів. Рецепт простого сирного супу з куркою

Суп із плавленого сирка довго вважався студентською стравою, але вона цілком може стати трішки вишуканішою і прикрасити ваш стіл.

Related video

Плавлений сир і курка — по суті це необхідний мінімум для приготування цієї простої і дуже смачної страви. Але якщо додати в нього ще трохи інгредієнтів, суп вийде неперевершеним.

Урізноманітнити ви його можете як завгодно: присипати пластівцями перцю чилі, використовувати будь-яку зелень і подавати з грінками або сухариками. Суп готується швидко й знадобиться на нього мінімум інгредієнтів.

Суп із плавленого сирка з куркою

Інгредієнти:

куряче м'ясо — 500 г;

плавлений сир — 200 г;

картопля — 400 г;

одна цибулина;

одна невелика морквина;

вершкове масло, сіль, мелений чорний перець, зелень, лавровий лист.

У каструлю на три літри покласти м'ясо та налити води. Щойно бульйон почне кипіти, додайте сіль, кілька горошин запашного перцю і кілька лаврових листочків. Варіть, доки курка не буде готова. Це зазвичай займає приблизно 20 хвилин. Потім дістаньте м'ясо на тарілку. Воно нам знадобиться лише наприкінці.

Для полегшення завдання — ви можете взяти куряче філе, але вареним воно стає дещо сухуватим, тому краще взяти філе червоного курячого м'яса.

Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Плавлений сир натріть на тертці, але тоді його краще приморозити в морозилці, або просто наріжте кубиками.

Картоплю покладіть у бульйон, що кипить.

З цибулі та моркви зробіть засмажку на вершковому маслі, але можете обійтися й олією. Спочатку підсмажте цибулю, а коли вона стане прозорою — додайте моркву. Посоліть і поперчіть. Готову засмажку додайте до супу і варіть ще приблизно 10 хвилин. Поріжте за цей час курку та поверніть її в бульйон. Варіть приблизно п'ять хвилин, потім додайте плавлений сир, перемішайте та вимикайте вогонь. Подавайте, посипавши свіжою зеленню, так само можете додати грінки або сухарики. Ми раніше розповідали, як готувати найсмачніші домашні сухарики.

Ви можете перед подачею натерти зверху трохи твердого сиру або додати кілька скибочок пармезану.

Також ви можете навчитися готувати смачний курячий бульйон. Це нескладно, й у вас завжди буде основа для будь-якого супу з будь-якими інгредієнтами.