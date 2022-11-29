Простая закуска из доступных продуктов. Рецепт запеченного в мундире картофеля

Это блюдо позволит накормить целую семью, а потребуется совсем немного ингредиентов.

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Запеченный в духовке картофель – это очень вкусно. А запеченный картофель с начинкой – это еще вкуснее. Особенно, если в начинке есть бекон и сыр. Ведь все становится лучше с сыром.

К тому же это простой способ приготовить порционный ужин для целой семьи. Запекая картошку в мундире, можно использовать любые ингредиенты для начинки, добавить то, что вам по душе: например кукурузу, сладкий перец, грибы, или запеченную курицу, оставшуюся от обеда.

Запеченный картофель в мундире с начинкой

Ингредиенты:

Четыре крупные картофелины;

Четыре зубка чеснока;

Сливочное масло — 100 гр;

Сметана — 2 ст. л.;

Бекон;

Твердый сыр — 200 гр;

Зеленый лук, укроп, соль, черный перец.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Картофель тщательно вымойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Ведь "мундир" тут очень важен, после приготовления он будет хрустящим и очень вкусным. Натрите картофель солью и оливковым (или любым другим растительным маслом) и поставьте в духовку на час-полтора запекаться.

За полчаса до готовности картошки, заверните в фольгу неочищенные зубчики чеснока, сбрызните их маслом, посолив и поперчив. Засуньте их в духовку к картофелю.

Пока картофель и чеснок запекаются, беокн мелко нарежьте и слегка обжарьте, пока он не станет золотистым.

Когда картофель приготовится – достаньте его из духовки и остудите. Теперь самое сложое: аккуратно разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и ложкой выньте мякоть. Главное, не повредить шкурку. Картофельное пюре переложите в большую миску, добавьте к нему печеный чеснок, сметану, немного оливкового масла, рубленую зелень, обжаренный бекон и почти весь тертый сыр. Оставьте немного, чтобы присыпать сверху в финале. И перемешайте то, что у нас получилось.

Теперь аккуратно верните улучшенное пюре обратно в картофельные половинки, выложите их шкурками вниз на широкий противень. И если в вашей плите есть гриль – разогрейте его.

Сверху на каждую картофельную "лодочку" выложите по паре кубиков очень холодного сливочного масла, и посыпьте оставшимся тертым сыром. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. Запекайте, пока не появится румяная корочка, и подавайте к столу.

Ранее мы писали, как приготовить идеальное картофельное пюре. Это просто, если соблюдать рецептуру. И хоть пюре кажется рядовым блюдом с простым набором продуктов, даже не все шеф-повара умеют готовить его идеально.