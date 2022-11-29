Проста закуска із доступних продуктів. Рецепт запеченої у мундирі картоплі

Ця страва дозволить нагодувати цілу сім'ю, а знадобиться зовсім небагато інгредієнтів.

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Запечена в духовці картопля — це дуже смачно. А запечена картопля з начинкою — це ще смачніше. Особливо якщо в начинці є бекон і сир. Адже все стає кращим із сиром.

До того ж це простий спосіб приготувати порційну вечерю для цілої родини. Запікаючи картоплю в мундирі, можна використовувати будь-які інгредієнти для начинки, додати те, що вам до вподоби: наприклад, кукурудзу, солодкий перець, гриби, або запечену курку, що залишилася від обіду.

Запечена картопля в мундирі з начинкою

Складові:

Чотири великі картоплини;

Чотири зубки часнику;

Вершкове масло — 100 г;

Сметана — 2 ст. л.;

Бекон;

Твердий сир — 200 г;

Зелена цибуля, кріп, сіль, чорний перець.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Картоплю ретельно вимийте і добре обсушіть паперовими рушниками. Адже "шкірочка" тут дуже важлива, після приготування вона буде хрусткою та дуже смачною. Натріть картоплю сіллю і оливковою (або будь-якою іншою олією) і поставте в духовку на годину-півтори запікатися.

За пів години до готовності картоплі загорніть у фольгу неочищені зубчики часнику, збризкайте їх маслом, посоливши і поперчивши. Засуньте їх у духовку до картоплі.

Поки картопля та часник запікаються, бекон дрібно наріжте і злегка обсмажте, доки він не стане золотистим.

Коли картопля приготується — дістаньте її з духовки та остудіть. Тепер найскладніше: обережно розріжте кожну картоплину вздовж навпіл і ложкою вийміть м'якоть. Головне, не зашкодити шкірці. Картопляне пюре перекладіть у велику миску, додайте до нього печений часник, сметану, трохи оливкової олії, рубану зелень, обсмажений бекон і майже весь тертий сир. Залишіть небагато, щоб присипати зверху у фіналі. І перемішайте те, що в нас вийшло.

Тепер акуратно поверніть покращене пюре назад у картопляні половинки, викладіть їх шкурками вниз на широке деко. І якщо у вашій плиті є гриль — розігрійте його.

Зверху на кожну картопляну "човник" викладіть по парі кубиків дуже холодного вершкового масла, і посипте тертим сиром, що залишився. Відправте в духовку, розігріту до 180 градусів на 10 хвилин. Запікайте, поки не з'явиться рум'яна скоринка і подавайте до столу.

Раніше ми писали, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Це просто, якщо дотримуватися рецептури. І хоч пюре здається рядовим блюдом з простим набором продуктів, навіть не всі шеф-кухарі вміють готувати його ідеально.