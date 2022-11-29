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Еда

Медовое пирожное: простой рецепт вкусного десерта

медовые пирожные
Фото: Getty

Сытный и сладкий десерт буквально тает во рту.

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Медовое пирожное – нежный и очень вкусный десерт, который станет отличным дополнением к чаю и кофе. Советуем приготовить это лакомство по рецепту из телеграмм-канала "Сборник рецептов".

Медовое пирожное

Ингредиенты:

  • Яйцо – 4 шт;
  • Сахар – 170 гр;
  • Мед – 120 гр;
  • Масло сливочное – 100 гр;
  • Сода;
  • Соль;
  • Мука – 250 гр;
  • Сливки 33% – 500 мл;
  • Сахарная пудра – 100 гр;
  • Сметана.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить мед, растопленное сливочное масло, гашеную уксусом или лимонным соком соду и соль. Все хорошо перемешать. Далее просеять муку и хорошо вымешать. В итоге получится тесто, как очень густая сметана.

Вылить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовый корш разрезать на два коржа и каждый пласт разрезать еще на два пласта.

Далее необходимо приготовить крем. Для этого в чашу миксера добавить сливки, сахарную пудру и взбить. Затем туда же влить сметану и взбить еще раз. Крем готов.

Каждый корж смазать крем и собрать торт. Верх смазать кремом и посыпать крошкой. Затем разрезать его на несколько частей-пирожных. Их можно украсить ягодами или драже, а края также приспыпать крошкой.

Напомним, как приготовить сметанник, который получается нежнее чизкейка, а также как сделать "Наполеон" без выпечки.