Медовое пирожное: простой рецепт вкусного десерта

Сытный и сладкий десерт буквально тает во рту.

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Медовое пирожное – нежный и очень вкусный десерт, который станет отличным дополнением к чаю и кофе. Советуем приготовить это лакомство по рецепту из телеграмм-канала "Сборник рецептов".

Медовое пирожное

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт;

Сахар – 170 гр;

Мед – 120 гр;

Масло сливочное – 100 гр;

Сода;

Соль;

Мука – 250 гр;

Сливки 33% – 500 мл;

Сахарная пудра – 100 гр;

Сметана.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить мед, растопленное сливочное масло, гашеную уксусом или лимонным соком соду и соль. Все хорошо перемешать. Далее просеять муку и хорошо вымешать. В итоге получится тесто, как очень густая сметана.

Вылить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовый корш разрезать на два коржа и каждый пласт разрезать еще на два пласта.

Далее необходимо приготовить крем. Для этого в чашу миксера добавить сливки, сахарную пудру и взбить. Затем туда же влить сметану и взбить еще раз. Крем готов.

Каждый корж смазать крем и собрать торт. Верх смазать кремом и посыпать крошкой. Затем разрезать его на несколько частей-пирожных. Их можно украсить ягодами или драже, а края также приспыпать крошкой.

Напомним, как приготовить сметанник, который получается нежнее чизкейка, а также как сделать "Наполеон" без выпечки.