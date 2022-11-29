Медовое пирожное: простой рецепт вкусного десерта
Сытный и сладкий десерт буквально тает во рту.
Медовое пирожное – нежный и очень вкусный десерт, который станет отличным дополнением к чаю и кофе. Советуем приготовить это лакомство по рецепту из телеграмм-канала "Сборник рецептов".
Медовое пирожное
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт;
- Сахар – 170 гр;
- Мед – 120 гр;
- Масло сливочное – 100 гр;
- Сода;
- Соль;
- Мука – 250 гр;
- Сливки 33% – 500 мл;
- Сахарная пудра – 100 гр;
- Сметана.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром, добавить мед, растопленное сливочное масло, гашеную уксусом или лимонным соком соду и соль. Все хорошо перемешать. Далее просеять муку и хорошо вымешать. В итоге получится тесто, как очень густая сметана.
Вылить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Готовый корш разрезать на два коржа и каждый пласт разрезать еще на два пласта.
Далее необходимо приготовить крем. Для этого в чашу миксера добавить сливки, сахарную пудру и взбить. Затем туда же влить сметану и взбить еще раз. Крем готов.
Каждый корж смазать крем и собрать торт. Верх смазать кремом и посыпать крошкой. Затем разрезать его на несколько частей-пирожных. Их можно украсить ягодами или драже, а края также приспыпать крошкой.
Напомним, как приготовить сметанник, который получается нежнее чизкейка, а также как сделать "Наполеон" без выпечки.