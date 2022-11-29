Медове тістечко: простий рецепт смачного десерту

Поживний і солодкий десерт буквально тане в роті.

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Медове тістечко — ніжний і дуже смачний десерт, який стане чудовим доповненням до чаю та кави. Радимо приготувати ці ласощі за рецептом із телеграм-каналу "Збірка рецептів".

Медове тістечко

Інгредієнти:

яйце — 4 шт;

цукор — 170 г;

мед — 120 г;

масло вершкове — 100 г;

сода;

сіль;

борошно — 250 г;

вершки 33% — 500 мл;

цукрова пудра — 100 г;

сметана.

Спосіб приготування :

Яйця збити з цукром, додати мед, розтоплене вершкове масло, гашену оцтом або лимонним соком соду і сіль. Усе добре перемішати. Далі просіяти борошно та добре вимішати. Зрештою вийде тісто, як дуже густа сметана.

Вилити тісто на лист, застелений пергаментним папером і відправити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Готовий корж розрізати на два й кожен пласт розрізати ще на два пласти.

Далі потрібно приготувати крем. Для цього в чашу міксера додати вершки, цукрову пудру і збити. Потім туди влити сметану і збити ще раз. Крем готовий.

Кожен корж змастити кремом і зібрати торт. Верх змастити кремом і посипати крихтою. Потім розрізати його на кілька тістечок. Їх можна прикрасити ягодами або драже, а краї також присипати крихтою.

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