Медове тістечко: простий рецепт смачного десерту
Поживний і солодкий десерт буквально тане в роті.
Медове тістечко — ніжний і дуже смачний десерт, який стане чудовим доповненням до чаю та кави. Радимо приготувати ці ласощі за рецептом із телеграм-каналу "Збірка рецептів".
Медове тістечко
Інгредієнти:
- яйце — 4 шт;
- цукор — 170 г;
- мед — 120 г;
- масло вершкове — 100 г;
- сода;
- сіль;
- борошно — 250 г;
- вершки 33% — 500 мл;
- цукрова пудра — 100 г;
- сметана.
Спосіб приготування :
Яйця збити з цукром, додати мед, розтоплене вершкове масло, гашену оцтом або лимонним соком соду і сіль. Усе добре перемішати. Далі просіяти борошно та добре вимішати. Зрештою вийде тісто, як дуже густа сметана.
Вилити тісто на лист, застелений пергаментним папером і відправити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
Готовий корж розрізати на два й кожен пласт розрізати ще на два пласти.
Далі потрібно приготувати крем. Для цього в чашу міксера додати вершки, цукрову пудру і збити. Потім туди влити сметану і збити ще раз. Крем готовий.
Кожен корж змастити кремом і зібрати торт. Верх змастити кремом і посипати крихтою. Потім розрізати його на кілька тістечок. Їх можна прикрасити ягодами або драже, а краї також присипати крихтою.
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