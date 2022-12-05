Символическое блюдо. Простой рецепт котлеты по-киевски

Изначально к Киеву котлета из куриного филе отношения не имела, но теперь является одним из символов столицы.

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Котлета по-киевски это вкусное и оригинальное блюдо, которое, по слухам, придумали еще в 1912 году. Однако, после событий 1917 года изысканная котлетка со сливочным маслом была не слишком популярна из-за ингредиентов, которые сейчас можно приобрести в любом супермаркете, а раньше приходилось "доставать".

Но новая волна популярности накрыла котлеты по-киевски в 1947 году, когда их, по слухам, приготовили в честь возвращения советской делегации из Парижа, после подписания ею мирных договоров с бывшими сателлитами Германии.

Позже это блюдо появилось в одном из ресторанов на Крещатике под названием "котлеты по-киевски" и именно под этим названием стало популярно во всем мире.

Кулинарный блогер, которая пишет под ником anny.cooking, поделилась в своем Instagram простым рецептом котлет. Она использует куриный фарш, тогда как в оригинальном рецепте использует отбитое куриное филе с косточкой, которая перед подачей украшается кокетливой бумажной папильоткой.

Котлеты по-киевски

Ингредиенты на 10 котлет:

1 кг куриного фарша;

200 г сливочного масла;

Пучок укропа;

2-3 зубчика чеснока;

300-500 мл растительного масла для жарки, молотый черный перец, соль.

Для панировки:

4 яйца;

мука;

1 упаковка панировочных сухарей.

Размягчите сливочное масло, нарежьте укроп, натрите на мелкой терке чеснок и смешайте их со сливочным маслом и солью. Руками сформируйте 10 небольших котлеток из масла и отправьте их в морозилку. Это начинка для котлет.

Пока масло замерзает, приготовьте фарш. Добавьте в него соль и перец и хорошенько перемешайте. Смочите руки водой и формуйте котлеты.

Возьмите около одной столовой ложки фарша, внутрь положите кусочек замороженного масла с укропом и чесноком, сформируйте продолговатую объемную котлетку и отложите в сторону. Котлетки минут на 10 можно отправить в морозилку, чтобы они сохранили форму.

Теперь готовим льезон – взболтайте яйца венчиком, при желании можно добавить немного молока. В отдельные миски высыпьте панировочные сухари и муку.

Промокните котлеты бумажными полотенцами. Обваляйте котлету в муке со всех сторон, стряхните излишки, потом опустите в яйцо, стряхните, обваляйте в сухарях. Затем снова окуните в яйцо и сухари. Положите котлеты на тарелку и уберите в морозильник на 10 мин.

Разогрейте масло для жарки, убавьте огонь на минимальный и обжарьте котлеты со всех сторон до золотистой корочки, 2–3 мин. Аккуратно переложите на противень и доведите до готовности в духовке, 10–12 мин.

Подавайте к столу сразу же горячими. Ведь главный секрет котлеток по-киевски в вытекающем при разрезании из них масле.

Также вы можете приготовить идеальные куриные котлеты, которые так вкусны с картофельным пюре.