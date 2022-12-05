Символічна страва. Простий рецепт котлети по-київськи

Спочатку до Києва котлета з курячого філе стосунку не мала, але тепер є одним із символів столиці.

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Котлета по-київськи це смачна й оригінальна страва, яку, за чутками, вигадали ще в 1912 році. Однак, після подій 1917 року вишукана котлетка з вершковим маслом була не дуже популярна через інгредієнти, які зараз можна придбати в будь-якому супермаркеті, а раніше доводилося "діставати".

Але нова хвиля популярності накрила котлети по-київськи в 1947 році, коли їх, за чутками, приготували на честь повернення радянської делегації з Парижа після підписання нею мирних договорів із колишніми сателітами Німеччини.

Пізніше ця страва з'явилася в одному з ресторанів на Хрещатику під назвою "котлети по-київськи" і саме під цією назвою стала популярною у всьому світі.

Кулінарна блогерка, яка пише під ніком anny.cooking, поділилася у своєму Instagram простим рецептом котлет. Вона використовує курячий фарш, тоді як в оригінальному рецепті використовує відбите куряче філе з кісточкою, яка перед подачею прикрашається кокетливою паперовою папільоткою.

Котлети по-київськи

Інгредієнти на 10 котлет:

1 кг курячого фаршу;

200 г вершкового масла;

пучок кропу;

2-3 зубчики часнику;

300-500 мл рослинної олії для смаження, мелений чорний перець, сіль.

Для панірування:

4 яйця;

борошно;

1 упаковка панірувальних сухарів.

Розм'якшіть вершкове масло, наріжте кріп, натріть часник на дрібній тертці та змішайте їх із вершковим маслом і сіллю. Руками сформуйте 10 невеликих котлеток із масла та відправте їх у морозилку. Це начинка для котлет.

Поки масло замерзає, приготуйте фарш. Додайте в нього сіль і перець та добре перемішайте. Змочіть руки водою і формуйте котлети.

Візьміть приблизно одну столову ложку фаршу, усередину покладіть шматочок замороженої олії з кропом і часником, сформуйте довгасту об'ємну котлетку і відкладіть убік. Котлетки на 10 хвилин можна відправити в морозилку, щоб вони зберегли форму.

Тепер готуємо льєзон — збовтайте яйця вінчиком, за бажання можна додати трохи молока. В окремі миски висипте панірувальні сухарі та борошно.

Промокніть котлети паперовими рушниками. Обваляйте котлету в борошні з усіх боків, струсіть надлишки, потім опустіть в яйце, струсіть, обваляйте в сухарях. Потім знову зануріть у яйце та сухарі. Покладіть котлети на тарілку та приберіть у морозильник на 10 хв.

Розігрійте олію для смаження, зменште вогонь на мінімальний та обсмажте котлети з усіх боків до золотистої скоринки, 2–3 хв. Обережно перекладіть на лист і доведіть до готовності в духовці, 10–12 хв.

Подавайте до столу одразу ж гарячими. Адже головний секрет котлеток по-київськи в маслі з них, що випливає після розрізання.

Також ви можете приготувати ідеальні курячі котлети, які дуже смачні з картопляним пюре.