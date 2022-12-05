Украшение для праздничного стола. Рецепт салата "Гнездо глухаря"
Красивый и очень вкусный салат, главная изюминка которого хрустящая картофельная соломка.
Салат "Гнездо Глухаря" один из тех классических салатов, который украсит ваш праздничный стол и внесет разнообразие в стандартный набор из оливье и сельди под шубой. Характерное отличие этого популярного салата — в его оригинальном оформлении.
Салат делается в форме гнезда и украшается картофельной соломкой. В "гнездо" кладутся перепелиные яйца.
Салат "Гнездо глухаря"
Ингредиенты:
- Картофель (для картофельной соломки) — 3-5 штук;
- Растительное масло для фритюра;
- Куриное филе — 200-250 гр;
- Три перепелиных яйца для украшения;
- Четыре куриных яйца;
- Половинка луковицы;
- Маринованные огурцы — 150 гр;
- Твердый сыр — 100 гр;
- Майонез, соль, молотый черный перец.
Для начала приготовьте главную "изюминку" салата – картофельную соломку. Очистите картофель и нарежьте тонкой соломкой. Переложите соломку в дуршлаг, или сито и промойте холодной водой, чтобы убрать крахмал. Хорошенько встряхните, дайте стечь воде и просушите бумажными полотенцами.
Жарить соломку следует во фритюре небольшими порциями и следить, чтобы она не пригорела. Примерное время жарки каждой порции – около пяти минут. Как только картофельная соломка стала золотистой – доставайте ее на бумажное полотенце. И подсаливайте. Когда вся соломка готова, пора собирать салат. Отварите вкрутую три перепелиных яйца для украшения и куриные яйца для самого салата.
Куриное филе можно отварить, но это скучно, так что запеките его в фольге с приправами, которые любите, например, с тимьяном, или розмарином. Нарежьте кубиками, или соломкой.
Нарежьте соломкой маринованные огурцы, лук – полукольцами. Можно ошпарить его кипятком, чтобы убрать излишнюю горечь, можно слегка замариновать в растворе уксуса, чтобы придать более мягкий вкус. Натрите куриные яйца на крупной терке, или нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте половину картофельной соломки, заправьте майонезом и подсолите по вкусу, аккуратно перемешайте.
Выложите салат на большую тарелку, можно воспользоваться кулинарным кольцом, обложите оставшейся картофельной соломкой в форме гнезда, украсьте перепелиными яйцами. Подавайте на стол. Главное, не делать салат "Гнездо глухаря" заранее, иначе соломка в салате размокнет.
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